Gaziantep FK-Trabzonspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta, kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Gaziantep FK ile Trabzonspor, puan tablosunu yakından ilgilendiren karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı fırsata çevirmek isteyen bordo-mavililer, deplasmanda kazanarak zirveyle arasındaki farkı 7 puana indirmeyi hedefliyor. Gaziantep FK ise taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Arda, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Gassama, Tayyip, Maxim, Ogün, Kevin.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Batagov, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa, Ounachu.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 23. haftada oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 16.00'da başladı.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR'DAN GAZİANTEP FK'YA ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, söz konusu periyotta 8 galibiyet ve 5 beraberlik alarak rakibine karşı üstünlük sağladı. Karadeniz ekibinin 27 golüne Gaziantep FK 11 golle karşılık verdi.

DEPLASMANDA FIRTINA RÜZGARI

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer bu süreçte 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek rakibi karşısında dış sahada da üstünlüğünü sürdürdü. İki takım arasında Gaziantep'te oynanan maçlarda bordo-mavililer 8 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

BURAK YILMAZ İLE FATİH TEKKE'NİN 3. RANDEVUSU

Fatih Tekke ile Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerlerinde iki kez rakip oldu. Yılmaz'ın Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde Tekke'nin yönettiği Trabzonspor ile oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sezonun ilk yarısında Yılmaz'ın başındaki Gaziantep FK ile Fırtına arasında oynanan karşılaşma da aynı skorla tamamlandı.

KRALLARIN REKABETİ

Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşma, bordo-mavili takımda bir dönem gol krallığı yaşamış iki ismin teknik direktörlük rekabetine sahne olacak. Fatih Tekke ile Burak Yılmaz bugüne kadar iki kez karşı karşıya gelirken, taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Fatih Tekke, 2004-2005 sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı 34 maçta 31 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Burak Yılmaz ise 2011- 2012 sezonunda 34 maçta kaydettiği 33 golle gol krallığı sevinci yaşadı. İki isim de tarihe geçti.

TEKKE'NİN GAZİANTEP KARNESİ

Fatih Tekke teknik adam olarak Gaziantep FK'ya karşı çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bordomavili ekip ile Gaziantep ekibi arasında oynanacak mücadele, iki genç teknik adamın rekabetinde yeni bir sayfa açacak.

BURAK YILMAZ'IN TRABZONSPOR'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, teknik adam olarak Trabzonspor'a karşı oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Söz konusu mağlubiyeti, Kayserispor'u çalıştırdığı dönemde yaşadı. Yılmaz da ilk kez kazanmak istiyor.