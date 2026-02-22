Angers-Lille maçı canlı izlemek için tıkla...

Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Angers-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? soruları futbolseverlerin gündeminde. Raymond Kopa Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Lille, Avrupa Ligi hedefi doğrultusunda üç puan arayacak. 34 puanla 5. sırada bulunan konuk ekip, son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmek istiyor. 29 puanlı Angers ise sahasında sürpriz peşinde. Peki, Angers-Lille maçı saat kaçta başlayacak? Angers-Lille maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ANGERS-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Angers-Lille Maçı, 22 Şubat Pazar günü saat 19:15'te başlayacak.

ANGERS-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Angers ile Lille arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

