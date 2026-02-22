CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Angers-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Angers-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligue 1’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Angers-Lille maçı, futbolseverlerin gündeminde. Mücadele, Pazar akşamı Raymond Kopa Stadyumu’nda oynanacak.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 15:47
Angers-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Angers-Lille maçı canlı izlemek için tıkla...

Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Angers-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? soruları futbolseverlerin gündeminde. Raymond Kopa Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Lille, Avrupa Ligi hedefi doğrultusunda üç puan arayacak. 34 puanla 5. sırada bulunan konuk ekip, son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmek istiyor. 29 puanlı Angers ise sahasında sürpriz peşinde. Peki, Angers-Lille maçı saat kaçta başlayacak? Angers-Lille maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ANGERS-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Angers-Lille Maçı, 22 Şubat Pazar günü saat 19:15'te başlayacak.

ANGERS-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Angers ile Lille arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

ANGERS-LILLE MAÇI CANLI İZLE

Lille maç günü paylaşımı

Tekke'den 3'lü savunma açıklaması!
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
