Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Auxerre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Auxerre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Auxerre ile Rennes karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak düşme hattından çıkmayı amaçlayan Auxerre, 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda 3 puan alarak çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Rennes'in ise 34 puanı bulunuyor. Peki, Auxerre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 14:25
Auxerre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Auxerre-Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de heyecan dorukta! 23. hafta mücadelesinde Auxerre, evinde Rennes'i ağırlayacak. Düşme hattında tehlikeli bölgede bulunan ev sahibi Auxerre, 17 puanla 16. sırada bulunuyor ve kendi sahasında alacağı 3 puanla ligde kalma mücadelesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. Karşısında ise 34 puanla üst sıralarda yer alan ve son haftalarda çıkış yakalayan Rennes var. Deplasmanda galibiyetle sezonun ikinci yarısında ivme kazanmak isteyen konuk ekip, zorlu bir sınav verecek. Peki, Auxerre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUXERRE-RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında oynanacak Auxerre-Rennes maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

AUXERRE-RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Abbe-Deschamps'ta oynanacak Auxerre-Rennes maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
Spalletti'den G.Saray maçı için sürpriz tercih!
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: "Kesinlikle ezilmediler"
"Gümüş Ayı"nın altındaki eziklik! Emin Alper alenen devlete "katil" dedi: YPG'ye selam çakıp PKK ve Gezi ihanetini akladı
Spalletti'den Kenan Yıldız sözleri!
İspanyol basınından Arda Güler değerlendirmesi!
