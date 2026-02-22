Auxerre-Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de heyecan dorukta! 23. hafta mücadelesinde Auxerre, evinde Rennes'i ağırlayacak. Düşme hattında tehlikeli bölgede bulunan ev sahibi Auxerre, 17 puanla 16. sırada bulunuyor ve kendi sahasında alacağı 3 puanla ligde kalma mücadelesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. Karşısında ise 34 puanla üst sıralarda yer alan ve son haftalarda çıkış yakalayan Rennes var. Deplasmanda galibiyetle sezonun ikinci yarısında ivme kazanmak isteyen konuk ekip, zorlu bir sınav verecek. Peki, Auxerre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUXERRE-RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında oynanacak Auxerre-Rennes maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

AUXERRE-RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Abbe-Deschamps'ta oynanacak Auxerre-Rennes maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.