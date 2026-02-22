Cagliari'den Semih Kılıçsoy açıklaması! Beşiktaş'tan bonservisini alacaklar mı?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Cagliari sahasında Lazio'yu ağırladı. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy, mücadeleye ilk 11'de başladı. Kılıçsoy, 88. dakikada yerini Gabriele Zappa'ya bıraktı.

Maçın öncesinde Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi'nin açıklamaları ise dikkat çekti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Angelozzi'nin Semih Kılıçsoy hakkındaki "Çok iyi gidiyor, memnunuz. Genç ve Picocli'de olduğu gibi, onu da yüksek bir ücret karşılığında satın almayı düşünüyoruz. Sanırım onu da satın alacağız." İfadelerine haberinde yer verdi.

Schira, haberinde Semih Kılıçsoy'un bonservisini Beşiktaş'tan almak isteyen Cagliari'nin ödeyeceği bedelin 12 milyon euro olduğunu belirtirken ayrıca Beşiktaş'ın sonraki satıştan %20 payının olduğunu da vurguladı.

