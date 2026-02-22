CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Sami Uğurlu: Böyle maçları kaybediyorsan...

Sami Uğurlu: Böyle maçları kaybediyorsan...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'a 1-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, "Duran toptan yediğimiz bir golle maalesef maçı kaybettik. Daha sonraki maçlarda bunu telafi edecek gücümüz, inancımız da var." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 16:47
Sami Uğurlu: Böyle maçları kaybediyorsan...

Sami Uğurlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin en zor maçlarından birini oynadıklarını söyledi.

Kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini dile getiren Uğurlu, 1 puanın bile kendileri için iyi sayılacağını ancak bunu almayı başaramadıklarını belirtti.

Galibiyet için geldiklerini ifade eden Uğurlu, "Son dakikalarda, oyunun kırılma anlarında kaçırdığımız net pozisyonlar var. İşte orada biraz kalite gerekiyor, biraz daha o bitiricilik gerekiyor. Lig çok uzun, 11 maçımız daha var. Böyle maçları kaybediyorsan o zaman daha zor maçları kazanmak zorundasın. Bizim o gücümüz var. Mücadele gücümüz de var." diye konuştu.

Sakatlıkların bahane olmaması gerektiğini vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Ne olursa olsun, her dakikasında bırakmadan, sonuna kadar konsantre olarak bu maçı bitirmemiz gerekiyordu. Duran toptan yediğimiz bir golle maalesef maçı kaybettik. Daha sonraki maçlarda bunu telafi edecek gücümüz, inancımız da var. En kısa sürede, ilk maçtan itibaren bunu kesinlikle telafi etmemiz gerekiyor."

G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
Tekke'den 3'lü savunma açıklaması!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
İETT otobüsünde 28 Şubat kafası: Başörtülü yolcuya saldıran kadın tutuklandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spalletti'den G.Saray maçı için sürpriz tercih!
Kayserispor 3 puana son dakikada uzandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sami Uğurlu: Böyle maçları kaybediyorsan... Sami Uğurlu: Böyle maçları kaybediyorsan... 16:47
Nice Lorient maçı canlı izleme bilgileri! Nice Lorient maçı canlı izleme bilgileri! 16:35
Emirhan kırmızı kart gördü! Genoa 3 puanı aldı Emirhan kırmızı kart gördü! Genoa 3 puanı aldı 16:29
Nantes-Le Havre maçı bilgileri! Nantes-Le Havre maçı bilgileri! 16:19
Angers-Lille maçı detayları Angers-Lille maçı detayları 15:47
Villarreal-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Villarreal-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 14:11
Daha Eski
Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi son notlar! Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi son notlar! 14:16
Auxerre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Auxerre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 14:25
Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı detayları Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı detayları 14:50
St. Pauli-Werder Bremen maçı detayları! St. Pauli-Werder Bremen maçı detayları! 15:13
Kayserispor 3 puana son dakikada uzandı! Kayserispor 3 puana son dakikada uzandı! 15:28
Erzurumspor FK evinde farklı kazandı! Liderliğini sürdürdü Erzurumspor FK evinde farklı kazandı! Liderliğini sürdürdü 15:28