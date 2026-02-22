CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Freiburg Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Freiburg Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı, futbolseverlerin gündeminde. Mücadele saat 17.30’da başlayacak. “Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı hangi kanalda?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri Bundesliga yayın haklarını elinde bulunduran platformun programında yer alacak.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 14:50 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 15:36
Freiburg Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı canlı izle...

Freiburg Mönchengladbach maçı ne zaman? Almanya Bundesliga'da futbol heyecanı sürüyor. Freiburg ile Borussia Mönchengladbach, saat 17.30'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, lig tablosu açısından kritik bir öneme sahip. Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

FREIBURG-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'da merakla beklenen mücadele bugün oynanacak.

FREIBURG-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

FREIBURG-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Freiburg ile Monchengladbach arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUHTEMEL 11

Freiburg muhtemel 11'i: Atubolu, Treu, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Osterhage, Beste, Suzuki, Grifo, Matanovic

Borussia Monchengladbach muhtemel 11'i: Nicolas, Scally, Elvedi, Diks, Ullrich, Castrop, Engelhardt, Stoger, Honorat, Tabakovic, Bolin

