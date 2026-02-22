CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Nice Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI

Nice Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI

Fransa Ligue 1’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Nice-Lorient maçı, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Uzun süredir evinde galibiyet alamayan Nice, Pazar günü Allianz Riviera’da Lorient’i konuk edecek.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 16:35
Nice Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI

Nice-Lorient maçı canlı izlemek için tıkla...

Nice-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusu futbol gündeminde öne çıkıyor. Fransa Ligue 1'de haftanın önemli maçlarından biri Güney Fransa'da oynanacak. Nice, Allianz Riviera'da taraftarı önünde galibiyet hasretine son vermek istiyor. Lorient ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin planını yapıyor.

NICE-LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice-Lorient maçı, 22 Şubat Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19:15'te başlayacak.

NICE LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Nice ile Lorient arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports Max 2 kanalında canlı yayınlanacak.

NICE VS LORIENT MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLA

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
Tekke'den 3'lü savunma açıklaması!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
İETT otobüsünde 28 Şubat kafası: Başörtülü yolcuya saldıran kadın tutuklandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spalletti'den G.Saray maçı için sürpriz tercih!
Kayserispor 3 puana son dakikada uzandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray HDI Sigorta deplasmanda galip! G.Saray HDI Sigorta deplasmanda galip! 17:05
"Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı" "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı" 16:52
Sami Uğurlu: Böyle maçları kaybediyorsan... Sami Uğurlu: Böyle maçları kaybediyorsan... 16:47
Nice Lorient maçı canlı izleme bilgileri! Nice Lorient maçı canlı izleme bilgileri! 16:35
Emirhan kırmızı kart gördü! Genoa 3 puanı aldı Emirhan kırmızı kart gördü! Genoa 3 puanı aldı 16:29
Auxerre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Auxerre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 14:25
Daha Eski
Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı detayları Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı detayları 14:50
St. Pauli-Werder Bremen maçı detayları! St. Pauli-Werder Bremen maçı detayları! 15:13
Kayserispor 3 puana son dakikada uzandı! Kayserispor 3 puana son dakikada uzandı! 15:28
Erzurumspor FK evinde farklı kazandı! Liderliğini sürdürdü Erzurumspor FK evinde farklı kazandı! Liderliğini sürdürdü 15:28
Tekke'den 3'lü savunma açıklaması! Tekke'den 3'lü savunma açıklaması! 15:31
Heidenheim-Stuttgart maçı bilgileri Heidenheim-Stuttgart maçı bilgileri 15:33