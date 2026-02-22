TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Tekke'den 3'lü savunma açıklaması!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke mücadele öncesi taktik formasyonu hakkında konuştu. İşte Tekke'nin açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 15:31 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 15:34
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ

Fatih Tekke: "Zor bir maç olacak ancak bizim için seri yakalayabileceğimiz bir dönemdeyiz. Buraya kazanmak için geldik. İlk yarıdaki Gaziantep FK karşılaşması da oldukça zordu. Rakibimiz bire bir baskıyla oynuyor, bugün de benzer bir görüntü var. Buna karşılık vermemiz gerekiyor. Sahada 3 stoper gözüküyor evet biz çalıştığımızı umuyoruz." dedi.

