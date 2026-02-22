CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Celta Vigo ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Celta Vigo, puanını 37'ye yükseltmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda düşme hattından çıkmayı hedefleyen Mallorca'nın ise 24 puanı bulunuyor. Peki, Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 14:01
Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celta Vigo-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da kritik bir mücade yaşanacak. 25. hafta karşılaşmasında Celta Vigo, evinde Mallorca'yı konuk edecek. 37 puana sahip Celta Vigo, üst sıralara tırmanmak için bu maçı kazanmak istiyor. Düşme hattında 24 puanla mücadele eden Mallorca ise deplasmanda puan arayışında. Her iki takım için de hayati önem taşıyan bu mücadelede galip gelen taraf, ligde kritik bir adım atacak. Peki, Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTA VIGO-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında oynanacak Celta Vigo-Mallorca maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

CELTA VIGO-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Balaidos Stadyumu'nda oynanacak Celta Vigo-Mallorca maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
Spalletti'den G.Saray maçı için sürpriz tercih!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
"Gümüş Ayı"nın altındaki eziklik! Emin Alper alenen devlete "katil" dedi: YPG'ye selam çakıp PKK ve Gezi ihanetini akladı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spalletti'den Kenan Yıldız sözleri!
G.Saray'dan Goretzka planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Getafe-Sevilla maçı ne zaman? Getafe-Sevilla maçı ne zaman? 13:43
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri Gaziantep FK-Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri 13:33
Ligue 1 hesabından Osimhen paylaşımı! Ligue 1 hesabından Osimhen paylaşımı! 13:18
Spalletti'den G.Saray maçı için sürpriz tercih! Spalletti'den G.Saray maçı için sürpriz tercih! 12:40
Kayserispor-Antalyaspor | CANLI Kayserispor-Antalyaspor | CANLI 12:34
F.Bahçe'nin konuğu Kasımpaşa! F.Bahçe'nin konuğu Kasımpaşa! 10:47
Daha Eski
Bodrum FK-Manisa FK maçı detayları Bodrum FK-Manisa FK maçı detayları 10:49
Alperen'in 16 sayısı Rockets'a yetmedi Alperen'in 16 sayısı Rockets'a yetmedi 10:52
Nottingham Forest-Liverpool maçı detayları Nottingham Forest-Liverpool maçı detayları 11:11
Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman? Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman? 11:30
Sunderland-Fulham maçı detayları Sunderland-Fulham maçı detayları 11:42
G.Saray'dan Goretzka planı! G.Saray'dan Goretzka planı! 11:45