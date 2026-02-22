Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Zecorner Kayserispor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Radomir Dalovic yönetiminde uzun süren galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Kayserispor, 16 puanla 17. sırada yer alıyor. Geçen hafta Samsunspor karşısında alınan kritik galibiyetle puanını 23'e yükselten Sami Uğurlu ve öğrencileri ise zorlu deplasmanda da kazanmanın yollarını arıyor. Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 13:20
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta, alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir mücadeleye sahne oluyor. Zecorner Kayserispor ile Hesap.com Antalyaspor, kritik 90 dakikada karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Radomir Dalovic yönetiminde kötü gidişe son vermek isteyen Kayserispor, 16 puanla 17. sırada bulunuyor. Konuk ekipte ise geçen hafta Samsunspor karşısında alınan değerli 3 puanla moral bulan Sami Uğurlu ve öğrencileri, deplasmanda da kazanarak çıkışını sürdürmenin peşinde.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Zecorner Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Carole, Cardoso, Furkan, Benes, Mendes, Onugkha.

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Giannetti, Paal, Soner, Ceesay, Storm, Saric, Doğukan, Van de Streek.

ZECORNER KAYSERİSPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30'da başladı.

KAYSERİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
