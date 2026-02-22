Villarreal-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Villarreal ile Valencia arasında oynanacak kritik maç, her iki takım için de farklı hedefler taşıyor. Sarı Denizaltı lakaplı Villarreal, Teknik Direktör Marcelino yönetiminde gösterdiği istikrarlı performansla ligde 3. sırada yer alıyor ve bu pozisyonunu güçlendirmek için kendi sahasında galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Öte yandan Valencia, Carlos Corberan'ın çalışmalarıyla 16. sıradan yukarı tırmanma mücadelesi veriyor ve küme düşme hattından uzaklaşmak için deplasmanda puan almak zorunda.Peki, Villarreal-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VILLARREAL-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında oynanacak Villarreal-Valencia maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

VILLARREAL-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal'de oynanacak Villarreal-Valencia maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.