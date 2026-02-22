CANLI SKOR ANA SAYFA
Villarreal-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Villerreal ile Valencia karşı karşıya gelecek. Etkili performansını sürdürmek ve 3. sıradaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Marcelino ve öğrencileri, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda kazanarak 16. sıradan yukarıya doğru çıkmanın hesaplarını yapan Carlos Corberan ve ekibi ise düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Peki, Villarreal-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 14:11
Villarreal-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Villarreal ile Valencia arasında oynanacak kritik maç, her iki takım için de farklı hedefler taşıyor. Sarı Denizaltı lakaplı Villarreal, Teknik Direktör Marcelino yönetiminde gösterdiği istikrarlı performansla ligde 3. sırada yer alıyor ve bu pozisyonunu güçlendirmek için kendi sahasında galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Öte yandan Valencia, Carlos Corberan'ın çalışmalarıyla 16. sıradan yukarı tırmanma mücadelesi veriyor ve küme düşme hattından uzaklaşmak için deplasmanda puan almak zorunda.Peki, Villarreal-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VILLARREAL-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında oynanacak Villarreal-Valencia maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

VILLARREAL-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal'de oynanacak Villarreal-Valencia maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Spalletti'den G.Saray maçı için sürpriz tercih!
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
"Gümüş Ayı"nın altındaki eziklik! Emin Alper alenen devlete "katil" dedi: YPG'ye selam çakıp PKK ve Gezi ihanetini akladı
Spalletti'den Kenan Yıldız sözleri!
İspanyol basınından Arda Güler değerlendirmesi!
