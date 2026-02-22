Gaziantep FK - Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK - Trabzonspor maçının VAR'ı Cihan Aydın oldu. AVAR'da ise Mustafa Savranlar yer alacak.

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

Öte yandan Gaziantep FK - Trabzonspor müsabakasını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gören ile Suat Güz yapacak. İlker Yasin Avcı da dördüncü hakem olarak görev yapacak.