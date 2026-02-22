CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 12:07
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK - Trabzonspor maçının VAR'ı Cihan Aydın oldu. AVAR'da ise Mustafa Savranlar yer alacak.

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

Öte yandan Gaziantep FK - Trabzonspor müsabakasını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gören ile Suat Güz yapacak. İlker Yasin Avcı da dördüncü hakem olarak görev yapacak.

