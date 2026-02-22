Erzurumspor FK-Serik Spor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor ile Serik Spor karşı karşıya gelecek. Serkan Özbalta yönetiminde Süper Lig'e çıkmanın hesaplarını yapan Dadaşlar, güçlü rakibini mağlup ederek tekrar zirveye yükselmek istiyor. Zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermeyi amaçlayan Serik Spor ise puanını 32'ye yükseltmeyi hedefliyor. Peki, Erzurumspor FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 10:17
Trendyol 1. Lig'de 27. hafta, zirve yarışını yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşmaya sahne oluyor. Erzurumspor FK, sahasında Serik'u konuk edecek. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde Süper Lig hedefini sürdüren Dadaşlar, taraftarı önünde kazanarak yeniden liderlik koltuğuna oturmanın planlarını yapıyor. Konuk ekip Serik Spor ise zorlu deplasmanda kötü gidişata dur demek istiyor. 32 puana ulaşma hedefiyle sahaya çıkacak olan Antalya temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde. Peki, Erzurumspor FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ERZURUMSPOR FK-SERİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak Erzurumspor FK-Serik Spor maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR FK-SERİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor FK-Serik Spor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR FK-SERİK SPOR MAÇI CANLI İZLE

