Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda final heyecanı dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, kupayı kaldırmak için parkede kozlarını paylaşacak. Son şampiyon unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde üst üste 3. kez zafere ulaşmanın peşinde. Öte yandan Dusan Alimpijevic ile farklı bir kimliğe bürünen siyah-beyazlılar, yüksek tempolu finalde kupayı müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor. Basketbolseverlerin gündeminde ise maçın yayın bilgileri var. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde oynanacak Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE 10. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Sarı-lacivertli takım, daha önce Türkiye Kupası'nı 9 kez müzesine götürdü. Fenerbahçe, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen organizasyonda Muhafızgücü'ne iki maç sonunda üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler, kupada ikinci zaferini ise 43 yıl sonra elde etti. Fenerbahçe, 2010'da finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekip, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'te de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe, kupada 1994, 1997, 1999, 2015 ve 2022'de ise ikincilikle yetindi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Final için heyecanlı olduğunu dile getiren Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Bir final daha oynayacağımız için heyecanlıyız. Karşımızda harika bir rakip olacak. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Savaşma ruhu, ortadaki topların kazanılması ve daha fazla kazanma isteği gibi detaylar var. Bu detaylara önem gösteren tarafın avantajlı olacağını düşünüyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF 2. KEZ KUPA

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nda bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, 2011-2012 sezonu finalinde Banvit'e 78-74 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü. 1971, 1973, 2011 ve 2025'te ikinci olan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde kupada 14 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.

"FENERBAHÇE İLE OYNADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Kazanmak için yüzde 100'ün üzerinde performans göstermeleri gerektiğini söyleyen Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "4'üncü kez karşılaşıyor olacağız. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Fenerbahçe Beko gibi bir takımla oynuyor olduğumuz için son derece mutluyuz. Son EuroLeague şampiyonu ve Avrupa'da da sezonun en dominant performanslarından birini gösteren bir takımla oynuyor olmaktan gurur duyuyoruz. Çok iyi bir takım, çok iyi bir başantrenöre sahipler. Kazanmak için yüzde 100'ümüzden fazlasını vermemiz gerekiyor. Bu sezon oynadığımız basketbolu en iyi şekilde sergileyip, mücadele ederek kazanmaya çalışacağız. Galip gelmek için farklı bir şey yapmak durumundayız" diye konuştu.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA OYNANAN SON 10 MAÇ

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan son 10 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Beşi final serisinde olmak üzere 8 kez Basketbol Süper Lig, birer kez de Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki maçlarda sarı-lacivertliler 8 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar 2 maçta gülen taraf oldu. Ligde ilk 2 sırada yer alan iki takım arasında sezonun ilk yarısında Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele 101-87 Fenerbahçe'nin galibiyle tamamlandı.

TÜRKİYE KUPASI'NI EN ÇOK KAZANAN TAKIM

Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, kupada 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2015, 2018 ve 2022'de şampiyonluk ipini göğüsledi.

Organizasyonda Galatasaray, TOFAŞ ve Ülkerspor 3'er kez şampiyonluk elde ederken, İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Pınar Karşıyaka ve Banvit de birer kez kupayı müzesine götürdü.