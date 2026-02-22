CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek. Son şampiyon olarak sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, Sarunas Jasikevicius yönetiminde üst üste 3. kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Dusan Alimpijevic önderliğinde farklı bir kimliğe bürünen siyah-beyazlılar ise heyecan dolu derbide kazanaarak kupayı kazanmanın yollarını arayacak. Basketbolseverler merakla, "Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 09:03
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda final heyecanı dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, kupayı kaldırmak için parkede kozlarını paylaşacak. Son şampiyon unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde üst üste 3. kez zafere ulaşmanın peşinde. Öte yandan Dusan Alimpijevic ile farklı bir kimliğe bürünen siyah-beyazlılar, yüksek tempolu finalde kupayı müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor. Basketbolseverlerin gündeminde ise maçın yayın bilgileri var. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde oynanacak Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE 10. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Sarı-lacivertli takım, daha önce Türkiye Kupası'nı 9 kez müzesine götürdü. Fenerbahçe, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen organizasyonda Muhafızgücü'ne iki maç sonunda üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler, kupada ikinci zaferini ise 43 yıl sonra elde etti. Fenerbahçe, 2010'da finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekip, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'te de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe, kupada 1994, 1997, 1999, 2015 ve 2022'de ise ikincilikle yetindi.

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı nasıl izlenir?

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Final için heyecanlı olduğunu dile getiren Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Bir final daha oynayacağımız için heyecanlıyız. Karşımızda harika bir rakip olacak. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Savaşma ruhu, ortadaki topların kazanılması ve daha fazla kazanma isteği gibi detaylar var. Bu detaylara önem gösteren tarafın avantajlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF 2. KEZ KUPA

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nda bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, 2011-2012 sezonu finalinde Banvit'e 78-74 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü. 1971, 1973, 2011 ve 2025'te ikinci olan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde kupada 14 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı istatistikleri

"FENERBAHÇE İLE OYNADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Kazanmak için yüzde 100'ün üzerinde performans göstermeleri gerektiğini söyleyen Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "4'üncü kez karşılaşıyor olacağız. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Fenerbahçe Beko gibi bir takımla oynuyor olduğumuz için son derece mutluyuz. Son EuroLeague şampiyonu ve Avrupa'da da sezonun en dominant performanslarından birini gösteren bir takımla oynuyor olmaktan gurur duyuyoruz. Çok iyi bir takım, çok iyi bir başantrenöre sahipler. Kazanmak için yüzde 100'ümüzden fazlasını vermemiz gerekiyor. Bu sezon oynadığımız basketbolu en iyi şekilde sergileyip, mücadele ederek kazanmaya çalışacağız. Galip gelmek için farklı bir şey yapmak durumundayız" diye konuştu.

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA OYNANAN SON 10 MAÇ

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan son 10 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Beşi final serisinde olmak üzere 8 kez Basketbol Süper Lig, birer kez de Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki maçlarda sarı-lacivertliler 8 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar 2 maçta gülen taraf oldu. Ligde ilk 2 sırada yer alan iki takım arasında sezonun ilk yarısında Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele 101-87 Fenerbahçe'nin galibiyle tamamlandı.

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçları

TÜRKİYE KUPASI'NI EN ÇOK KAZANAN TAKIM

Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, kupada 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2015, 2018 ve 2022'de şampiyonluk ipini göğüsledi.

Organizasyonda Galatasaray, TOFAŞ ve Ülkerspor 3'er kez şampiyonluk elde ederken, İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Pınar Karşıyaka ve Banvit de birer kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası istatistikleri

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
Golün iptali doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Milletin adamı! Kayacık ailesi iftarda ağırladıkları Başkan Erdoğan'ın samimiyetini anlattı: Hayal edemezdik soframıza geldi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan tepki paylaşımı!
Puan kaybı sonrası gözler Tedesco'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi son notlar! Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi son notlar! 08:23
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı detayları Gaziantep FK-Trabzonspor maçı detayları 07:44
G.Saray'dan tepki paylaşımı! G.Saray'dan tepki paylaşımı! 01:08
Buruk: Büyük bir komedi Buruk: Büyük bir komedi 01:08
G.Saray, Konya'dan eli boş döndü! G.Saray, Konya'dan eli boş döndü! 01:08
Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! 01:08
Daha Eski
Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Zubkov... Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Zubkov... 01:08
Alanya'da kazanan RAMS Başakşehir! Alanya'da kazanan RAMS Başakşehir! 01:08
Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! 01:08
G.Saray'da o isme sürpriz talip! G.Saray'da o isme sürpriz talip! 01:08
Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! 01:08
Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi! 01:08