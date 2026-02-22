Ahmet Çakar Galatasaray'ın iptal edilen gol kararını yorumladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadeleye sarı kırmızılıların VAR'dan ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol kararı damga vurdu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadeledeki o pozisyonu yorumladı. İşte Çakar'ın Konyaspor-Galatasaray maçı yorumu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 08:53
"G.Saray, salı gecesi Avrupa fatihiydi. Perşembe gecesi F.Bahçe karalar bağladı ama belki de bugün lig tam anlamıyla kafa kafaya geldi."

"Önce şunu söyleyelim, G.Saray en kötü maçlarından birini oynadı. İlk devre kötülerdi, ikinci yarı çok daha kötülerdi."

"Bu maça 6-7 rotasyonla başlamanın manası ne? Mamafi devre arasında Barış, Lang ve Torreria oyuna girmelerine rağmen tablo ilk yarıdan da beter oldu."

"G.Saray'ın yakaladığı pozisyon yok. Belki ilk yarıda İcradi'nin çaprazdan vurduğu top ve ikinci yarıda G.Saray'ın verilmeyen golü. İşte bu ofsayt golden sonra her şey Konya lehine değişiverdi."

"Daha çok çıkmaya başladılar, G.Saray inanılmaz top kayıpları yaptı, takımın boyu uzadı."

"İşte bu arada da bir duran topta Konya, Adil ile öne geçti. Çevirir mi çevirmez mi diye düşünürken G.Saray, ikinci golü de yiyiverdi."

"Konyaspor göstere göstere geldi, soldan sağa sağdan sola oynadılar ve Kramer işi bitiriverdi."

"Kabul edilebilir, Avrupa maçlarından sonra kötü maçlar olabiliyor ama bu maç sadece kötü bir maç değil, sadece kaybedilen 3 puan değil, aynı zamanda yaralı, kederli F.Bahçe'ye hayat öpücüğüdür."

"Hakem Atilla Karaoğlan, VAR yardımıyla G.Saray'ın golünü iptal etti, kesinlikle doğru."

"Çünkü ofsayttaki Boey, hem topa hamle yapacak Konyalı oyuncuyu engelliyor hem de faul yapıyor."

"Diğer bir deyimle golde hem ofsayt hem de faul var. "

"Fakat bu gol iptalinden sonra ciddi faul yanlışları içine girdi."

"Eren'in ceza alanı dışında topa dokunuşunu faul olarak değerlendirmesi inanılmaz yanlıştı."

