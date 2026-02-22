Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 09:05
Okan Buruk'un Singo - Lemina tandemi dün akşam itibarıyla sınıfta kaldı. Skor 2-0'a geldikten sonra 85. dakikada İlkay Gündoğan'ı oyuna almak, tek kelimeyle garipti. Öylesine büyük bir zaferden sonra böylesine bir hezimet Galatasaray'a yakışmadı.
ZEKİ UZUNDURUKAN - OKYANUSU GEÇTİN DEREDE BOĞULDUN!
Juventus'u Rams Park'ta ezip geçen Galatasaray, Konya'daki maçın ilk yarısında pozisyon bulmakta zorlandı. Kanatları kullanamadı. Orta saha zayıf kaldı. Lemina stoperlerin arasına çok girdi. Orta alan Sara'ya kaldı. Sane ve Yunus, Icardi'yi besleyemedi. Koca ilk yarıda Yunus'un pasında sadece bir kez pozisyona girebildi Icardi. O pozisyonda da çok açısı daraldığı için etkili bir vuruş yapamadı.
Okan Buruk, Juventus maçının rövanşını düşünerek Barış Alper, Torreira, Lang gibi silahları ile maça başlamadı. Galatasaray üst düzey yıldızları sahada olmayınca tempoyu yakalayamadı. Osimhen de olmayınca ön alan baskısı yapamadı sarı-kırmızılılar. Hücum bölgesindeki oyuncular birbirinden uzak oynadılar.
Konyaspor da Galatasaray'ın temposunu ilk yarıda düşürmeyi başardı. Yunus ilk yarıda çok etkisiz kaldı. Yunus'ta büyük bir düşüş var. Okan Buruk, ilk yarıda işler iyi gitmeyince ikinci yarıya üç değişiklikle başladı. Torreira, Barış Alper ve Lang oyuna dahil oldu. Galatasaray'ın Sane ile bulduğu golün başlangıcında ofsayt vardı. Ben ilk izlediğimde bunu gördüm.
Var neden bu kadar geç süzdü pozisyonu? Neden Atilla Karaoğlan'ı monitöre çağırdı?
İkinci yarıda Konyaspor, Muleka ile kale önünde net bir pozisyondan yararlanmadı. Sara'nın etkili serbest vuruşunu Bahadır iyi çıkardı. Ardından Galatasaray kornerden golü yedi. Korner sırasında Galatasaraylı oyuncular, sadece topa baktılar. Topa bakarken arkada pozisyon alan Konyasporlu oyuncuları unuttular. Adil de topu ağlara gönderdi. Geriye düştükten sonra Galatasaray'dan bir geri dönüş reaksiyonu gelmedi. Konyaspor daha etkili oynamaya başladı ve Bardhi'nin ortasında Kramer durumu 2-0 yaptı.
Konyaspor'da sonradan giren oyuncular fark yaratırken; Galatasaray'da ikinci yarının başında maça dahil olan üç oyuncu, sarı-kırmızılı takıma hayat veremedi.
Şampiyonlar Ligi maçından sonra lige dönüş her zaman zor olmuştur. Dün bunu bir kez daha gördük. Koca Galatasaray, Konya'da 'bu da kaçar mı?' diyebileceğimiz bir gol pozisyonuna dahi giremedi. Zafer sarhoşu olarak maça çıkarsan; ayakların yere basmazsa kaybedersin. Buna okyanusu geçip, derede boğulmak da denir. Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
LEVENT TÜZEMEN - OSIMHEN'SİZ OLMUYOR
Osimhen'in Galatasaray için hayati değer taşıdığını bir kez daha Konya'da gördük.
Osimhen'siz Galatasaray, kanatsız kuşa benziyor. Osimhen, enerjisiyle çalışkanlığıyla, mücadelesiyle tüm takımı ateşliyor. Osimhen'siz Galatasaray, bol rotasyonlu kadroyla Konya'da tat vermedi. Keşke Osimhen Konya'ya getirilse yedek kulübesinde oturtulsaydı.
Okan hoca, Icardi ile başladı olmadı. Çünkü Arjantinli yıldız, önde baskı yapmadığı için Konya defansı rahatsız bile olmadı. Osimhen ekmeğini taştan çıkaran bir golcü.
Ayrıca kendi fırınında arkadaşlarına da ekmek yapıyor. Icardi, ceza alanı golcüsü çünkü ayağına top bekliyor.
İlk 45'te keyif vermeyen, sabır çektiren bir G.Saray vardı. Defansta ve hücumda yapılan derin rotasyon uyum sorunu yarattı.
Okan hoca, ilk kez 3 kaptan, Icardi, Abdülkerim ve Yunus'u oyundan çıkarıp hücuma ve orta alana dinamizm kazandıracak Barış, Lang ve Torreira'yı sahaya sürdü.
Bu hamleler G.Saray'ın daha etkili olmasını sağladı. Ancak Konya'nın dirençli, dikkatli ve ciddi oyunu, G.Saray'ın rahat hareket etmesini, net pozisyon bulmasını engelledi.
İlhan Palut, G.Saray'ı iyi etüt etmiş, savunmasını çok öne çıkarmadı, orta alanı kalabalık tuttu, Deniz Türüç'ün tecrübesinden faydalandı.
Juventus galibiyetinden sonra G.Saraylı bazı oyuncular, İtalyanlara kazanılmış zafer sarhoşluğunun içindeydi ve ruh halleri, 'Biz bu maçı rahat alırız' şeklindeydi. Ama evdeki hesap Konya'da tutmadı. Bir duran top sonrası kaptanı Adil'le golü bulan Konyaspor, kazanamama orucunu G.Saray'ı yenerek bozdu. G.Saray, bu yenilgiyle büyük yara aldı.
MUSTAFA ÇULCU - GOL İPTALİ DOĞRU
Galatasaray'ın sahaya sürdüğü rotasyonlu 11'i bile göz kamaştırıyor. Savunma dörtlüsü ilk defa bir arada. Boey'e süre vermek adına Sallai sol önde.
Fazla rotasyonlu kadro olunca o görmeye alıştığımız şiddetli ön alan baskısı, ileriye çıkış ve etkili pas trafiğini yapmakta zorlandılar. Konyaspor yaptığı transferlerle yeniden bir takım oluşturmuş. İlhan Palut'un kontrollü, temkinli ve istekli oyun planı tuttu. Sakatlıktan dönen Sane'ye süre tanımak gerekiyor.
Singo etkiliydi. İzlerken keyif aldığımız Icardi'nin o eski ritmini yakalayabilmesi için biraz daha kilo vermesi gerekiyor. Pozisyonu olmayan vasat ilk yarı sonrası Okan hoca Barış, Lang ve Torreira'yı oyuna alarak 4-2-4'ye döndü. Konyaspor konsantrasyonunu hiç bozmadı.
Juventus maçından yorgun çıkan Galatasaray yorgunluğun ve fazla rotasyonun bedelini ağır ödedi.
Atilla Karaoğlan maçı saatinde başlattı. Oyuncuların gözüne tutulan lazer karşısında yetkilileri uyardı, önlem aldı. 1 nolu yardımcı Furkan Ürün elindeki bayrakla sanki çayda çıra oynar gibiydi, hatalı faul ve taç kararları oldu.
Galatasaray'ın iptal edilen golünde Sane vurdu kaleye giden topta Boey coğrafi ofsayt Olaigbe'nin koşu yolunda ve temaslı oynayınca dikkatsiz faul sebebiyle VAR yorum için hakemi izlemeye çağırdı.
Karaoğlan izledi. Boey için 'rakibe etki ediyor aktif dedi' golü iptal etti. Doğru uygulama doğru karar.
Eren-Muleka pozisyonunda çaldığı uydurma faule Eren koşarak itiraz edince sarı gördü. 60'da Muleka net ofsayt.
2. yardımcı Samet Çavuş farkında değil, bayrak kalkmadı top aut oldu kurtardı. Sara'ya ve Arif'e sarıları pas geçti. Balans yaptı. Gol iptalinden sonra maalesef hakem sahada sallandı.
