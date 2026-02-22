Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Adem Yeşilyurt transferi sonrası...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin Karşıyaka ile genç yıldız Adem Yeşilyurt'un transferi için anlaşmaya varması sonrası İzmir ekibi ise sarı-lacivertliler ile yapılan anlaşma kapsamında sarı-lacivertlilerden kiralayacağı 3 genç oyuncuyu tespit ettiği öne sürüldü. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 09:45
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a Kadıköy'de 3-0 mağlup oldu.

Bu mücadeleyle birlikte sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde üst tur şansını zora soktu.

Sarı-lacivertlilerde sakatlanan Milan Skriniar'ın durumu ise moralleri bozdu. Slovak futbolcu maçın 26. dakikasında kenara gelerek yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

Maçın ardından Fenerbahçe resmi hesabından yapılan açıklamada ise MR görüntülenmesi sonucu Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği ve Slovak futbolcunun tedavisine başlandığı duyuruldu.

Öte yandan Fenerbahçe için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Altyapısından yetiştirdiği 19 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'u ara transfer dönemi bitmesine rağmen Süper Lig devi Fenerbahçe'ye satan Karşıyaka, yapılan anlaşma kapsamında sarı-lacivertlilerden kiralayacağı 3 genç oyuncuyu tespit etti.

Yeni Asır'ın haberine göre yeşil-kırmızılılar, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün sunduğu rapor doğrultusunda Fenerbahçe'den 19 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki sol açık Alaettin Ekici ve yine 17 yaşındaki sağ açık Yunus Azrak'ı istiyor.

Fenerbahçe'nin sezon sonunda bu 3 oyuncu hakkında kararını vermesi bekleniyor.

Engin Can, Fenerbahçe U19 takımı formasını bu sezon 9 kez giydi.

Alaettin ise 7 kez U19 takımında top koşturdu.

Yunus Azrak ise sezonun ilk yarısında 13 maçta Fenerbahçe U19 takımında şans buldu. Devre arasında ise 1. Lig ekibi Hatayspor'a kiralandı ve yeni takımında 4 kez görev aldı.

