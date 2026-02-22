Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Adem Yeşilyurt transferi sonrası...
Öte yandan Fenerbahçe için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
Altyapısından yetiştirdiği 19 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'u ara transfer dönemi bitmesine rağmen Süper Lig devi Fenerbahçe'ye satan Karşıyaka, yapılan anlaşma kapsamında sarı-lacivertlilerden kiralayacağı 3 genç oyuncuyu tespit etti.
Yeni Asır'ın haberine göre yeşil-kırmızılılar, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün sunduğu rapor doğrultusunda Fenerbahçe'den 19 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki sol açık Alaettin Ekici ve yine 17 yaşındaki sağ açık Yunus Azrak'ı istiyor.
Fenerbahçe'nin sezon sonunda bu 3 oyuncu hakkında kararını vermesi bekleniyor.
Engin Can, Fenerbahçe U19 takımı formasını bu sezon 9 kez giydi.
Alaettin ise 7 kez U19 takımında top koşturdu.
Yunus Azrak ise sezonun ilk yarısında 13 maçta Fenerbahçe U19 takımında şans buldu. Devre arasında ise 1. Lig ekibi Hatayspor'a kiralandı ve yeni takımında 4 kez görev aldı.
