Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük-Samsunspor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Samsunspor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. 12 puanla ligin son sırasına demir atan İstanbul temsilcisi, güçlü rakibine karşı çıkış arıyor. UEFA Konferans Ligi'nde aldığı galibiyet sonrası yeni teknik direktörü Thorsten Fink ile ilk lig maçına çıkmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, puanını 33'e yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise "Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı, alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren bir mücadeleyle devam ediyor. Fatih Karagümrük, sahasında Samsunspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. 12 puanla ligin son basamağında bulunan İstanbul temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç alarak kötü gidişata son vermek istiyor. Konuk ekip ise UEFA Konferans Ligi'nde elde ettiği moral verici galibiyetin ardından, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ilk lig sınavına çıkacak. Peki, Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 23. haftada oynanacak Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

