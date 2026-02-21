CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan maç sonrası tepki paylaşımı! "Şimdiden hazırlanın"

Galatasaray'dan maç sonrası tepki paylaşımı! "Şimdiden hazırlanın"

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Sarı-kırmızılı kulübün resmi kanalları üzerinden yayınlanan açıklamada mücadelenin hakem yönetimine ve Leroy Sane'nin golünün iptal edilmesine tepki gösterildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 23:30
Galatasaray'dan maç sonrası tepki paylaşımı! "Şimdiden hazırlanın"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar, resmi kanalları üzerinden yayınladıkları açıklama ile mücadelenin hakem yönetimine ve Leroy Sane'nin golünün iptal edilmesine tepki gösterdi.

Paylaşımda, "T. Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır.

Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir.

Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu derhal göreve davet ediyoruz.

Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz.

Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz.

Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

