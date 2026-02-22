CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın kaybettiği haftada puan farkını 7'ye düşürmenin hesaplarını yapan bordo-mavililer, zorlu deplasmanda kazanmanın yollarını arayacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye mağlup olan ve tekrar çıkış arayan Fatih Tekke ve öğrencilerinin Gaziantep deplasmanında nasıl mücadele edeceği heyecanla bekleniyor. Burak Yılmaz ile son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan ev sahibi ekip ise tekrar üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Peki, Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 07:44
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta, kritik bir mücadeleye sahne olacak. Gaziantep FK ile Trabzonspor, puan tablosunu yakından ilgilendiren karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı fırsata çevirmek isteyen bordo-mavililer, deplasmanda kazanarak zirveyle arasındaki farkı 7 puana indirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında istediğini alamayan Fatih Tekke ve öğrencileri, Gaziantep'te yeniden çıkış yakalamanın peşinde olacak. Ev sahibi ekip ise Burak Yılmaz yönetiminde son haftalardaki dalgalı performansını geride bırakıp taraftarı önünde üst sıralara tutunmak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Trabzonspor maçı

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 23. haftada oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gaziantep FK-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Zafer, Arda, Tayyip Talha, Abena, Kozlowski, Sorescu, Ogün, Bayo, Lungoyi, Maxim, Draguş

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu

TRABZONSPOR'DAN GAZİANTEP FK'YA ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, söz konusu periyotta 8 galibiyet ve 5 beraberlik alarak rakibine karşı üstünlük sağladı. Karadeniz ekibinin 27 golüne Gaziantep FK 11 golle karşılık verdi.

Gaziantep FK-Trabzonspor maçları

TRABZONSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

DEPLASMANDA FIRTINA RÜZGARI

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer bu süreçte 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek rakibi karşısında dış sahada da üstünlüğünü sürdürdü. İki takım arasında Gaziantep'te oynanan maçlarda bordo-mavililer 8 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Gaziantep FK-Trabzonspor maçı nerede oynanacak?

GAZİANTEP FK MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

BURAK YILMAZ İLE FATİH TEKKE'NİN 3. RANDEVUSU

Fatih Tekke ile Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerlerinde iki kez rakip oldu. Yılmaz'ın Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde Tekke'nin yönettiği Trabzonspor ile oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sezonun ilk yarısında Yılmaz'ın başındaki Gaziantep FK ile Fırtına arasında oynanan karşılaşma da aynı skorla tamamlandı.

Burak Yılmaz, Fatih Tekke

KRALLARIN REKABETİ

Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşma, bordo-mavili takımda bir dönem gol krallığı yaşamış iki ismin teknik direktörlük rekabetine sahne olacak. Fatih Tekke ile Burak Yılmaz bugüne kadar iki kez karşı karşıya gelirken, taraflar birbirine üstünlük kuramadı.

Gaziantep FK-Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fatih Tekke, 2004-2005 sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı 34 maçta 31 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Burak Yılmaz ise 2011- 2012 sezonunda 34 maçta kaydettiği 33 golle gol krallığı sevinci yaşadı. İki isim de tarihe geçti.

TEKKE'NİN GAZİANTEP KARNESİ

Fatih Tekke teknik adam olarak Gaziantep FK'ya karşı çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bordomavili ekip ile Gaziantep ekibi arasında oynanacak mücadele, iki genç teknik adamın rekabetinde yeni bir sayfa açacak.

Gaziantep FK-Trabzonspor maçı nasıl izlenir?

BURAK YILMAZ'IN TRABZONSPOR'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, teknik adam olarak Trabzonspor'a karşı oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Söz konusu mağlubiyeti, Kayserispor'u çalıştırdığı dönemde yaşadı. Yılmaz da ilk kez kazanmak istiyor.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Bordo-mavilileri ağırlayacak olan Gaziantep'te teknik direktör Burak Yılmaz'ın yardımcısı Anıl Demirci ve futbolcu Nazım Sangare cezalı olduğu için görev alamayacak. Ev sahibi ekip önemli eksiklerle sahaya çıkmak durumunda.

Gaziantep FK-Trabzonspor maç kadrosu

TRABZONSPOR'DA 3 İSİM SINIRDA

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Trabzonspor'da; sarı kart sınırında bulunan Muçi, Savic ve Folcarelli, kart görmeleri halinde 24. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

Gaziantep FK-Trabzonspor maçı canlı izle

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gören ile Suat Güz yapacak. İlker Yasin Avcı da dördüncü hakem olarak görev yapacak.

