Okan Buruk'tan maç sonrası ofsayt tepkisi: Büyük bir komedi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Konya'daki maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Buruk'un ifadeleri...

"İYİ GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK"

"Oyuncu değişiklikleri yaptık, dinlenmiş isimlerle başlamaya çalıştık. O verimi, o 'fresh'liği göremedik. Takım olarak iyi günümüzde değildik. Az ürettik."

"BU GOLE OFSAYT VERMEK BÜYÜK BİR UTANÇ"

"İkinci yarıda attığımız golün iptalinden sonra... Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu."

"GALATASARAY GİBİ OYNAMADIĞIMIZ İÇİN KAYBETTİK"

"Konyaspor'u tebrik ediyorum. Rakibimizi kutlamak istiyorum. Biz yeteri kadar iyi olsak, 1-2 golümüz de verilmese biz yine kazanırdık. Biz Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik."

"GOL ATMAYA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYORDU"

"Osimhen'in olmaması önemliydi. Icardi'yi son anda yetiştirdik. Dünkü antrenmanı yarıda bırakmıştı. Sırt ve boynunda tutulma vardı. Oyuna başlamasına karar verdik. İkinci yarıda ön alan baskısını düşündük, Barış'ın savunma arkasını koşularını düşündük. Ama düşündüğümüz gibi olmadı. Çok da kötü zemin vardı. Bu zeminde pas yapmak zor. Kötü bir hücum performansı, gol atmaya daha çok çalışmamız gerekiyordu. Geriye düştüğümüzde de rakip kaleye daha çok hamle yapmamız lazımdı. Herkes geri gelerek pas almaya çalıştı. Üçüncü bölgede daha çok üretmemiz gerekirdi."

"ÇOK FARKLI ŞEYLER DE YAPSALAR..."

"Çok temiz bir gol bugün iptal edildi. Hem VAR hakeminin tavsiyesi hem Atilla hocanın izlemesi. Çok temiz bir gol hakemler tarafından iptal edildi. Bu mağlubiyetin nedeni bu gol değil. Golü de vermeseler, daha farklı şeyler de yapsalar Galatasaray maçı kazanmak zorundaydı. Kornerden yediğimiz gol, ondan sonra rakibimiz coşkulu oynadı. Çok kritik bir dakikada öne geçtiğimiz, rahat kazanmaya götüreceğimiz gol iki hakem hatasıyla iptal oldu."

"BU İPTAL SADECE TÜRKİYE'DE OLUR"

"TFF başkanımızın açıklaması var, 'Bu tür hataları asla affetmeyeceğim' diye. Kendisini bu anlamda, bu maçtaki verilmeyen gol için... 1990 yılında olsaydı bu gol, ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi. Şu an 2026'da, bu pozisyonda gol iptali sadece Türkiye'de olur. Yeni bir şeye imza attık. Hakemlerimizi tebrik ederim."

"SORUMLUSU BENİM"

("Fikstürde Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe deplasmanları var. Şampiyonluk yarışıyla ilgili nasıl bir mesaj vermek istersiniz?" sorusuna yanıt olarak)

"Oyuncularımla maçtan sonra konuştum. Onlar istediği zaman, yüzde yüz odaklandıkları zaman... Birincisi onları her maça aynı şekilde hazırlamak benim işim. Performans vermiyorlarsa, konstantre olamıyorlarsa... Bir yandan çok fazla yeni oyuncu koyduk ki takımı yukarı çeksinler, yorgunları da yukarı çeksinler diye düşündük ama yapamadık. Bu da benim sorumluluğum. Bu oyuncular da aynı Şampiyonlar Ligi'ndeki atmosferi, tutkuyu yaratamıyorsa sorumlusu benim. Bunu yaratacağız, yaratan oyuncularla oynayacağız. Kaliteli bir kadroya sahibiz. Gireni çıkanı ayırt etmeksizin hepsi birbirinin eksiğini kapatmasını istiyorum. Takım olarak kötü oynadığımız bir gündü. Her maça aynı odaklanmamız gerekiyor."

"DAHA FAZLASINI YAPMAK ZORUNDASINIZ"

"Benim dönemime bakarsak, 4. senem, özellikle İstanbul dışındaki maçları daha çok kazandık. Hep kazandık. Motivasyon eksikliği görmedik bu tip maçlarda. Dominant olan, erken bitiren bir takım olduk. Özellikle bunu Kocaeli deplasmanında da yaşadık. Ajax'ı 3-0 yenip geldik deplasmanda, aynı şeyi yaşadık. Böyle büyük başarılı maçlardan sonra bu tür maçları oynamak zor oluyor. Ben de bu yüzden değişiklik yaptım kadroda. Takıma moral motivasyon hareketlilik gelsin diye. Bazen olmuyor. Kötü başlayan maç kötü bitiyor. Bunu değiştirecek tek şey gol bulmaktı, bulduk ama hakem geçerli saymadı. Futbolun içerisinde bu var. 2 tane atsanız 2'sini de vermese hakem, Galatasaray iseniz tekrar kazanmak için daha fazlasını yapmak zorundasınız."

YABANCI VAR SORUSUNA YANITI

("Yabancı hakem ve yabancı VAR talep edecek misiniz?" sorusuna yanıtı)

"Kulübümüz gerekli girişimi yapacaktır diye düşünüyorum."