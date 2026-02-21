Inter son 15 dakikada açıldı

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Lecce ile Inter karşı karşıya geldi. Milano ekibi, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 82. dakikada Manuel Akanji kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU FORMA GİYEMEDİ

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sarı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

Inter bu sonuçla puanını 64'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Lecce ise 24 puanda kaldı.