CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Inter son 15 dakikada açıldı

Inter son 15 dakikada açıldı

Serie A'nın 26. haftasında Inter, deplaslamanda Lecce'yi 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 22:19
Inter son 15 dakikada açıldı

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Lecce ile Inter karşı karşıya geldi. Milano ekibi, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 82. dakikada Manuel Akanji kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU FORMA GİYEMEDİ

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sarı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

Inter bu sonuçla puanını 64'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Lecce ise 24 puanda kaldı.

F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
G.Saray, Konya'dan eli boş döndü!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan çiftçilerle iftarda buluştu: Tarıma toplam 706 milyar lira destek verildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan VAR tepkisi
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan VAR tepkisi G.Saray'dan VAR tepkisi 21:35
Chelsea 1 puana razı Chelsea 1 puana razı 21:18
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 21:18
Gol düellosunda kazanan Bayern! Gol düellosunda kazanan Bayern! 21:17
Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! 19:24
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Sakatlığı... Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Sakatlığı... 19:34
Daha Eski
Atletico Madrid Espanyol maçı bilgileri Atletico Madrid Espanyol maçı bilgileri 20:03
Beşiktaş, Göztepe'ye hazır! Beşiktaş, Göztepe'ye hazır! 20:12
Lens-Monaco maçı canlı izle! Lens-Monaco maçı canlı izle! 20:19
Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi 20:19
Toulouse-Paris FC maçı canlı izle! Toulouse-Paris FC maçı canlı izle! 20:32
PSG-Metz maçı canlı izle | Ligue 1 PSG-Metz maçı canlı izle | Ligue 1 20:52