Gabriel Sara: Galibiyeti daha çok istediler

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Gabriel Sara maçın ardından konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 22:23
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gabriel Sara, "Anlatması zor... Çarşamba çok iyi bir gündü. Rahatsızız bu durumdan. Sorumluluk almalı ve düzeltmeliyiz. Çarşamba ve Cumartesi çok iyi maçlar çıkarıp, hatalardan ders almalı ve yolumuza galibiyetlerle devam etmeliyiz." dedi.

Yetenekli orta saha maçı değerlendirirken, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar daha çok istediler. Kazanmak istediler ve hak ettiler. Maç kendi kendini anlatıyor." ifadelerini kullandı.

DİĞER
