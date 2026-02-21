Arda Güler'li Real Madrid son dakikada yıkıldı

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Osasuna'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Ante Budimir (p) ve 90. dakikada Raul Garcia kaydetti. Real Madrid'in 73. dakikada Vinicius Jr. ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.
ARDA GÜLER 83 DAKİKA OYNADI
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede 83 dakika süre aldı.
Osasuna bu sonuçla puanını 33'e yükseltirken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Real Madrid, 60 puanda kaldı.