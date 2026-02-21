İlhan Palut: Ayağımız yere basmalı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı evinde 2-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut maç sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Galatasaray'ın zaten potansiyelli oyuncuları var, Okan Hoca ikinci yarıda hamleler de yaptı. Galatasaray'dan çok bizim ne yapacağımız önemliydi. Takımımda bir durgunluk vardı, oyun iştahı göremediğim anlar vardı. Gördüğüm maçlarda da 90 dakikaya yayılamıyordu. Oyun konsantrasyonu, ikili mücadele iştahı, dönem dönem cesurca oynama önemliydi. Skordan bağımsız olarak oyuncularım maç boyunca ne dediysek onu yapmaya çalıştılar. Hatalar oldu mu, tabii oldu ama takımlar bu haftalarda yeni bir oyun stiliyle oynamıyorlar. Her maça konsantre olanlar istediği sonucu alıyorlar. Takımımda tam da bunu gördüm.

"3 PUANA ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI"

Galatasaray'dan da öte, 3 puana ihtiyacımız çok vardı. Galip gelememe baskısı vardı, tesislerde camiada sonuna kadar hissediliyordu ve bize de yansıyordu. Oyuncularımın karşısında bunu dillendirmedim. Her maça yeni bir şans olarak baktık. Hala çok fazla puana ihtiyacımız vardı. Bugünkü galibiyet, oyuncuların özgüvenini yerine getirecekse son değerli. Galatasaray'ı yendik diye kutlamasını günlere yayarsak yeniden bir final bir final diye sezon sonuna kadar gideriz.

Mücadele önemliydi, 3 puan önemliydi. Galatasaray çok iyi bir rakip. Çok puana ihtiyacımız var. Her maç en az bu kadar mücadele etmeliyiz. Galatasaray, Juventus'a karşı çok iyi oynadı. Onlara rövanşta canı gönülden başarılar.

"AYAĞIMIZ YERE BASMALI"

Konya'yı seviyorum. Bunu dürüstçe söylüyorum. Tesis yeni, yönetim kurulu ve başkan yeni. Yepyeni bir takım. Aslında önümüze çıkan bir puan durumu var. Şöyle bir algı oluştu; İlhan Hoca gelecek, eli değecek ve o bir şeyler yapacak durumu var şehirde. Tabii ki biz elimizden geleni yapacağız ama bu ekstra bir sorumluluk verdi. Geldiğimden günden beri çok sorumluluk hissediyorum. Antrenman yaptıkça... Bu hafta ilk kez dolu dolu çalıştık takımla. Ben yavaş yavaş oyuncularımdan neler alabileceğimi anlıyorum. Oyuncularım benim ne istediğimi anlıyorlar yavaş yavaş. Güzel bir galibiyet oldu. Ayağımız yere sağlam basmalı. İçimizde küçük bir huzur ve mutluluk var." ifadelerini kullandı.