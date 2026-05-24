CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! Aziz Yıldırım'ın planlamasında yer alacak

Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! Aziz Yıldırım'ın planlamasında yer alacak

Seçime kısa bir süre kala Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın kadro planlaması netleşti. Yıldırım, kadroya düşündüğü 5 yıldız isimden en az 3'ünü transfer etmek isterken, aradığı kanat oyuncusunu da Juventus'ta buldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 14:53
Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! Aziz Yıldırım'ın planlamasında yer alacak

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım ve ekibinin yeni sezon için oldukça iddialı bir kadro planlaması yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! Aziz Yıldırım'ın planlamasında yer alacak

Sarı-Lacivertliler'in transfer listesinde tam 5 önemli futbolcunun bulunduğu belirtildi. Takvim'in haberine göre efsane başkanın, 5 oyuncudan en az 3'ünü kadroya katmayı hedeflediği ifade edildi.

Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! Aziz Yıldırım'ın planlamasında yer alacak

Transfer listesinin en dikkat çeken ismi ise Alexander Sörloth oldu. Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü forvet oyuncusu, ilk hedeflerden biri...

Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! Aziz Yıldırım'ın planlamasında yer alacak

Sarı- Lacivertliler'in ayrıca eski golcüsü Vedat Muriç için de girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Kosovalı yıldızın dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-jae için, Bayern Münih ile masaya oturulduğu öne sürülüyor.

Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! Aziz Yıldırım'ın planlamasında yer alacak

Sol bek bölgesi için düşünülen isim ise Malick Diouf oldu. West Ham United forması giyen Senegalli yıldız oyuncunun, Aziz Yıldırım'ın scout ekibi tarafından uzun süredir yakından takip edildiği öğrenildi

Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! Aziz Yıldırım'ın planlamasında yer alacak

Kanat rotasyonunda ise Vedat Muriç'in vatandaşı Edon Zhegrova ismi ön plana çıktı.

Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! Aziz Yıldırım'ın planlamasında yer alacak

Juventuslu yıldız oyuncunun, hücum hattına hız ve yaratıcılık katması gündemde.

Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! Aziz Yıldırım'ın planlamasında yer alacak

Bu sezon Juventus forması ile 26 maçta yalnızca 513 dakika süre alan Kosovalı yıldız, gol ve asist katkısı yapamadı. İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamayan futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! Aziz Yıldırım'ın planlamasında yer alacak

Sözleşmesi 2030 yılında sona erecek 27 yaşındaki futbolcunun, Transfermarkt verilerine göre 14 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

G.Saray ve Frankfurt arasında Can Uzun pazarlığı
G.Saray'dan sürpriz hamle! Beşiktaş da istiyordu
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
CHP'de "tahliye" için polis devrede! Kılıçdaroğlu'nun avukatı Genel Merkez'e girdi: Özgür Özel'den hukuk tanımaz provokasyon
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Skriniar'ın partneri bulundu! Eski yıldızına kanca
G.Saray-Lang cephesinde flaş gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
VakıfBank'tan ayrılık açıklaması! VakıfBank'tan ayrılık açıklaması! 15:40
G.Saray ve Frankfurt arasında Can Uzun pazarlığı G.Saray ve Frankfurt arasında Can Uzun pazarlığı 15:28
Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! 14:53
West Ham United - Leeds United maçı bilgileri West Ham United - Leeds United maçı bilgileri 14:39
Tottenham - Everton FC maçı bilgileri Tottenham - Everton FC maçı bilgileri 14:27
Esenler Erokspor - Arca Çorumspor maçı bilgileri Esenler Erokspor - Arca Çorumspor maçı bilgileri 14:17
Daha Eski
Sunderland - Chelsea maçı bilgileri Sunderland - Chelsea maçı bilgileri 14:04
Nottingham Forest - Bournemouth maçı bilgileri Nottingham Forest - Bournemouth maçı bilgileri 13:54
Beşiktaş'tan sürpriz teknik direktör hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz teknik direktör hamlesi! 13:53
Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! 13:42
Manchester City - Aston Villa maçı bilgileri Manchester City - Aston Villa maçı bilgileri 13:33
Liverpool - Brentford maçı bilgileri Liverpool - Brentford maçı bilgileri 13:23