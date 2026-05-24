Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi! Aziz Yıldırım'ın planlamasında yer alacak
Seçime kısa bir süre kala Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın kadro planlaması netleşti. Yıldırım, kadroya düşündüğü 5 yıldız isimden en az 3'ünü transfer etmek isterken, aradığı kanat oyuncusunu da Juventus'ta buldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım ve ekibinin yeni sezon için oldukça iddialı bir kadro planlaması yaptığı öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler'in transfer listesinde tam 5 önemli futbolcunun bulunduğu belirtildi. Takvim'in haberine göre efsane başkanın, 5 oyuncudan en az 3'ünü kadroya katmayı hedeflediği ifade edildi.
Transfer listesinin en dikkat çeken ismi ise Alexander Sörloth oldu. Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü forvet oyuncusu, ilk hedeflerden biri...
Sarı- Lacivertliler'in ayrıca eski golcüsü Vedat Muriç için de girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Kosovalı yıldızın dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-jae için, Bayern Münih ile masaya oturulduğu öne sürülüyor.
Sol bek bölgesi için düşünülen isim ise Malick Diouf oldu. West Ham United forması giyen Senegalli yıldız oyuncunun, Aziz Yıldırım'ın scout ekibi tarafından uzun süredir yakından takip edildiği öğrenildi
Kanat rotasyonunda ise Vedat Muriç'in vatandaşı Edon Zhegrova ismi ön plana çıktı.
Juventuslu yıldız oyuncunun, hücum hattına hız ve yaratıcılık katması gündemde.
Bu sezon Juventus forması ile 26 maçta yalnızca 513 dakika süre alan Kosovalı yıldız, gol ve asist katkısı yapamadı. İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamayan futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.
Sözleşmesi 2030 yılında sona erecek 27 yaşındaki futbolcunun, Transfermarkt verilerine göre 14 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.