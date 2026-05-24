Avrupa devlerinden Victor Osimhen kapışması! 120 milyon Euro...
Osimhen için Avrupa devleri sıraya girdi! PSG'nin hamlesiyle yarış kızışırken Galatasaray cephesi yıldız golcüyü bırakmaya yanaşmıyor. İşte 120 milyon Euro'luk dev rakam ve transferdeki son durum… | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 13:10
Bu doğrultuda Osimhen'in, Paris ekibinin transfer listesindeki en önemli isimlerden biri olduğu belirtiliyor.
PSG'nin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynanan kritik karşılaşmalarda klasik bir "9 numara" eksikliği hissettiği, Osimhen'in ise hızı, hava toplarındaki etkinliği ve pres gücüyle bu ihtiyaca tam anlamıyla cevap verebilecek bir profil sunduğu ifade edildi.
Fransız devinin daha önce ayırdığı 75 milyon euroluk bütçeyi artırmaya hazırlandığı da iddialar arasında yer aldı. Henüz resmi bir teklif yapılmasa da transfer çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Öte yandan Osimhen'e yalnızca PSG'nin değil; Chelsea, Barcelona ve Real Madrid'in de ilgisinin devam ettiği konuşuluyor.
Premier Lig ve La Liga'nın önde gelen kulüplerinin, yıldız golcünün durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Galatasaray cephesinde ise Osimhen'in takımın geleceği açısından kilit bir rol üstlendiği düşünülüyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, bonservisi alınan yıldız oyuncuyu yeni sezon projesinin merkezine yerleştirdiği ve kolay kolay satış masasına oturmayı planlamadığı ifade ediliyor.
Kulübün, olası bir transfer görüşmesi için en az 120 milyon euroluk bir teklif beklediği de öne sürüldü.
Nijerya basınında çıkan haberlerde ise Victor Osimhen'in kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak baktığı ve şu aşamada ayrılığı düşünmediği iddia edildi.
NEWCASTLE UNITED'A OSIMHEN ÖNERİSİ
Eski İngiliz futbolcu Chris Waddle Victor Osimhen'in Newcastle United'da görmeyi çok çok istediğini belirtti.
"PREMIER LİG'DEKİ HER TAKIM İÇİB HARİKA TRANSFER"
"Osimhen'i beğeniyorum. Türkiye'ye gitmesine şaşırmıştım. Orada el üstünde tutulduğunu biliyorum ama Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyuncu. Premier Lig'deki her takım için harika bir transfer olur. Onu Newcastle'da 9 numara olarak görmeyi çok isterdim. Eğer transferi mümkün olsaydı, Newcastle dışında onun peşinden koşacak en az 5 kulüp çıkardı. İnsanlar futbolcuların 28, 29 ve 30 yaşlarında zirveye ulaştığını söyler. Bu yüzden Premier Lig'de en iyi futbolunu oynamak için önünde çok zaman var."
