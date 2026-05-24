Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Galatasaray ve Eintracht Frankfurt arasında Can Uzun pazarlığı! Bundesliga ekibinin istediği rakam...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Can Uzun hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların milli futbolcunun bonservisi için ayırdığı rakam belli olurken Uzun'un kulübü Frankfurt'un talep ettiği rakam ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 15:28
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Cimbom'un transfer listesinde yer alan milli futbolcu Can Uzun ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde yer alan ve yönetimin de kadrosuna katmak için 30 milyon euro civarında bir kaynak ayırdığı 20 yaşındaki futbolcunun kulübü Frankfurt'un milli yıldız için 50 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre bu rakamlara çıkmayı düşünmeyen yönetim, Alman ekibinin 30-35 milyon euroya kadar inmesi durumunda yeniden harekete geçmeyi düşünüyor.

Transfermarkt verilerine göre Can Uzun'un piyasa değeri 45 milyon euro.

Milli futbolcunun Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

20 yaşındaki futbolcu bu sezon Bundesliga ekibinin formasını 28 maçta giyerken takımına 10 gol 6 asistlik katkı sağladı.

