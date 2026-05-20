Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a transfer sözü!
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in Barış Alper Yılmaz ile transferine dair bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Özbek'in yıldız oyuncuya, "Bizim kabul edebileceğimiz seviyede bir teklif gelirse Avrupa'ya transferine onay vereceğim" dediği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
İngiltere'den birçok takımın radarına giren yıldız oyuncunun yeni sezonda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu.
49 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu bu süreçte 12 gol, 16 asistlik performans sergiledi
