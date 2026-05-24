Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Skriniar'ın partneri bulundu! İşte Fenerbahçe'nin stoper planı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Alman basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun transferi için görüşmelere başladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 11:03
Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayıma geçti.

Sarı-lacivertlilerde yapılacak kongrede Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışacak.

Öte yandan gelecek sezon yeni yönetimle beraber şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

Her iki aday da birçok dünya yıldızını gündemine alırken, Alman basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Kicker'in haberine göre Fenerbahçe, eski futbolcusu Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi transfer etmek için görüşmelere başladı.

Haberde Alman devinin bu yaz yolları ayırmak istediği futbolcular içerisinde yer alan Min-Jae'nin satışına sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan 2 yıl sözleşmesi kalan Koreli savunmacı için 25 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi olduğu da aktarıldı.

Haberde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarılırken, İtalyan ekiplerinin da talip olduğu iddia edildi.

Ayrıca, Bayern Münih'ten net olarak bonuslarla berabere yaklaşık 9 milyon Euro kazanan Min-Jae'nin Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için maaşında indirime gitmesi gerektiği de belritildi.

29 yaşındaki Kim Min-Jae 2023 yılında Napoli'den 50 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek savunmacının, Transfermarkt verilerine göre 25 milyon Euro değeri bulunuyor.

