Beşiktaş'tan sürpriz teknik direktör hamlesi! Jorge Jesus...

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar en geç iki hafta içinde yeni teknik direktörü belirleyerek göreve başlatmak istiyor. Başkan Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen, kariyerli ve tüm camianın onay vereceği bir yabancı teknik adamın takımın başına getirilmesi için görüş birliğine varmıştı. Siyah-beyazlılar için son olarak dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la şampiyonluk yaşayan Jorge Jesus'a da çok sıcak baktığı ifade edildi. Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan Portekizli teknik direktör kısa süre önce Türkiye'den iki teklif aldığını açıklamıştı. Milliyet'in haberine göre Jesus'un Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Beşiktaş'tan da teklif aldığı ileri sürüldü. Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde eski kulübü Fenerbahçe'ye dönmeyi ciddi olarak düşünen Jesus'un Beşiktaş'a da kapıyı kapatmadığı ve gelişmelere göre hareket edeceği aktarıldı.