Galatasaray'dan VAR tepkisi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlik ile noktalanırken ikinci yarıda sarı-kırmızılılar, Leroy Sane ile fileleri sarstı. Dakika 49'da atılan golün ardından maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR tarafından pozisyonu izlemeye çağrıldı. Karaoğlan, VAR odasıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından golü geçersiz kıldı.

Galatasaray, resmi sosyal medya hesapları üzerinden golün iptal edildiğini, "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor." ifadeleri ile duyurdu ve VAR'ın kararına tepki gösterdi.

İŞTE O PAYLAŞIM