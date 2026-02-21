Galatasaray, Konya'dan eli boş döndü: 2-0!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlik ile sonuçlanan mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi takım, Adil Demirbağ (dk. 75) ve Kramer (dk. 81) ile maçı 2-0 kazandı. Hafta için UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesi ilk maçında Juventus'u 5-2'lik skorla deviren sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in sakatlık nedeniyle forma giymediği maçta TÜMOSAN Konyaspor'a kaybetti ve bu sezon ligdeki 2. mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonuçla birlikte Cimbom, 55 puanda kaldı. TÜMOSAN Konyaspor ise ligde 13 maç sonra ilk kez 3 puanla tanıştı. Teknik direktör İlhan Palut, Konyaspor ile ikinci dönemindeki ilk 3 puanını Galatasaray karşısında elde etmiş oldu. Ev sahibi ekip 23 puanla 13. sıraya yükseldi.

Trendyol Süper Lig'de bir sonraki hafta TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Roland Sallai ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Yaser Arpirilla, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yendikleri müsabakanın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Buruk, Juventus karşısında ilk 11'de oynattığı Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz'ı yedek soyundurdu, dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yerine tecrübeli teknik adam, Wilfred Singo, Sacha Boey, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 farklı isime görev verdi.

Tecrübeli teknik adam, takımını Galatasaray karşılaşmasına; Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Bjorlo, Olaigbe ve Muleka 11'i ile çıkardı.

Yeşil-beyazlı ekibin yedek kulübesinde; Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşcı, Bardhi, Jevtovic, Gonçalves, Bazoer, Jinho Jo, Nagalo ve Kramer, yer aldı.

İlhan Palut, Alanyaspor maçında ilk 11 başlattığı Nagalo, Kramer ve kadro dışı bırakılan Guilherme'nin yerine Arif Boşluk, Bjorlo ve Uğurcan Yazğılı'yı oynattı.

TARAFTAR İLGİSİ

TÜMOSAN Konyaspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Sahaya iki takım oyuncuları "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Melih'in sol çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı.

27'nci dakikada Sara'nın pasında ceza sahasında topu önünde bulunan Yunus Akgün'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29'uncu dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahasında pasında topla buluşan Icardi'nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarla buluştu.

36'ncı dakikada Eren Elmalı'nın ceza sahasında pasında Sallai'nin vole vuruşunda kaleci Bahadır topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

49'uncu dakikada Lang'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Boey'in vuruşunda kaleci Bahadır müdahale etti. Bahadır'dan dönen topu takip eden Sane'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR'ı inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

55'inci dakikada Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

60'ıncı dakikada ceza sahasında Andzouana'nın pasında Muleka'nın topuğuyla vuruşunda top yandan auta çıktı.

64'üncü dakikada Deniz'in sağ kanattan serbest vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır çift yumrukla topa müdahale etti.

73'üncü dakikada Sara'nın sağ kanattan serbest vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.

75'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Sağdan Deniz'in köşe vuruşunda ön direkte Uğurcan Yazğılı'nın kafayla içeri çevirdiği topu Adil tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

81'inci dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında Bardhi'nin yerden kale önüne çevirdiği topa vuran Kramer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.