CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Atletico Madrid vs Espanyol maçı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 20:03
Atletico Madrid Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid Espanyol maçı canlı izle...

İspanya La Liga'da haftanın öne çıkan maçında Atletico Madrid ile Espanyol karşı karşıya geliyor. 45 puanla 4. sırada bulunan Atletico Madrid, sahasında kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Üçüncü sıradaki Villarreal'in 3 puan gerisinde olan Madrid ekibi için bu mücadele büyük önem taşıyor. 35 puanla 6. sırada yer alan Espanyol ise Avrupa kupaları hedefini sürdürmek için zorlu deplasmanda puan arayacak. Atletico Madrid vs Espanyol maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve canlı nasıl izlenir? İşte merak edilen maç detayları…

ATLETICO MADRID-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid-Espanyol maçı, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

ATLETICO MADRID-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Espanyol maçı, saat 23:00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID - ESPANYOL MAÇI CANLI İZLE

ATLETICO MADRID'DE EKSİKLER VE MUHTEMEL DEĞİŞİKLİKLER

La Liga'da Espanyol karşısına çıkmaya hazırlanan Atletico Madrid'de önemli eksikler bulunuyor. Madrid temsilcisi, kas problemi yaşayan Nico Gonzalez'den bu mücadelede yararlanamayacak. Orta sahada bir diğer eksik ise sakatlığı süren Pablo Barrios olacak. Genç oyuncunun önümüzdeki ayın başına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Ayrıca Rodrigo Mendoza da Rayo Vallecano karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve Espanyol maçında forma giyemeyecek.

ESPANYOL CEPHESİNDE SON DURUM

Espanyol'da uzun süredir sakatlığı bulunan Javi Puado'nun yokluğu devam ediyor. Ayrıca savunma oyuncusu Fernando Calero'nun durumu maç saatinde netleşecek.

Teknik direktör Gonzalez'in form durumuna göre önemli tercihler yapması bekleniyor. Celta Vigo maçında sonradan oyuna girip gol atan Kike Garcia'nın ilk 11'de başlaması gündemde. Aynı karşılaşmada etkili performans gösteren Tyrhys Dolan'ın da kadroda yer alması bekleniyor.

ASpor CANLI YAYIN

Konyaspor-Galatasaray | CANLI
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Sakatlığı...
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Ramazanın 3'üncü gününde Çiftçiler ile İftar Programı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!
Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Sakatlığı... Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Sakatlığı... 19:34
Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! 19:24
Nuri Şahin: Çok değerli bir 3 puan aldık Nuri Şahin: Çok değerli bir 3 puan aldık 19:08
Juventus'a bir şok da Como'dan! Juventus'a bir şok da Como'dan! 19:05
Konyaspor-Galatasaray | CANLI Konyaspor-Galatasaray | CANLI 17:09
VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı canlı izle! VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı canlı izle! 17:55
Daha Eski
Eczacıbaşı, Beşiktaş'a set vermedi Eczacıbaşı, Beşiktaş'a set vermedi 18:07
Bolu'da kazanan İstanbulspor! Bolu'da kazanan İstanbulspor! 18:10
F.Bahçe Opet deplasmanda galip! F.Bahçe Opet deplasmanda galip! 18:15
Dev final öncesi basın toplantısı Dev final öncesi basın toplantısı 18:18
Konyaspor-Galatasaray maçı izleme bilgileri Konyaspor-Galatasaray maçı izleme bilgileri 18:24
F.Bahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı 18:58