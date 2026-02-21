CANLI SKOR ANA SAYFA
Milli futbolcu Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, deplasmanda Köln ile 2-2 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 20:21
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Hoffenheim, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 23. haftasında Köln'e konuk oldu. Ev sahibi takım, Ragnar Ache'nin 15. dakikada attığı rövaşata golüyle 1-0 öne geçtiği maça ilk 11'de başlayan milli savunma oyuncusu Ozan Kabak, 45. dakikada kaydettiği golle skora 1-1 eşitlik getirdi. Ozan, 22. haftadaki Freiburg müsabakasının ardından Köln filelerini de havalandırarak üst üste 2 maçta gol sevinci yaşadı. Ozan Kabak, Bundesliga'daki gol sayısını 4'e çıkardı.

Hoffenheim'ın 60. dakikada Andrej Kramaric ile bulduğu gole Köln, 63. dakikada Said El Mala ile karşılık verdi.

Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Hoffenheim 46, Köln ise 24 puana ulaştı.

