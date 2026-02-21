Lens-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ligue 1’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Lens-Monaco maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sezonun 23. haftasında oynanacak karşılaşmada Lens, sahasında Monaco’yu konuk edecek.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 20:19 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 20:21
Lens-Monaco maçı canlı anlatım için tıklayın...

Ligue 1'de liderlik yarışı tüm hızıyla sürerken gözler Lens-Monaco maçına çevrildi. Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak mücadele Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Lens-Monaco maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın yayınlanacağı resmi spor platformunu tercih edebilir. Lens, Paris FC karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle yeniden zirveye yükseldi ve PSG'nin 1 puan önüne geçti. Monaco ise Nantes galibiyetiyle 8. sıraya yerleşti. Özellikle Lens'in hücum hattındaki formu dikkat çekerken, Monaco deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

LENS MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lens Monaco maçı 21 Şubat Cumartesi günü (bu akşam) saat 19.00'da başladı.

LENS MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Lens Monaco mücadelesi S Sport kanalında canlı yayınlanıyor.

LENS-MONACO MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Sakatlığı...
Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!
