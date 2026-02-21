Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Sakatlığı...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 19:34 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 19:40
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"AYAKLARIMIZIN YERE BASMASI ÖNEMLİ"

"Juve maçları sonrası zordur. Ancak, şöyle bir avantajımız var, bugünkü kadroda oyuncu sayısının çokluğu ve aynı kalitede oynayacak oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle değişim yapabiliyoruz. Birçok oyuncu taze. İçeride çok önemli bir yarış var. Özgüvenimiz yüksek. Ayaklarımızın da yere basması önemli, hem bugün hem çarşamba."

"PUAN FARKINI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

Ligde öndeyiz ama puan farkını kaybetmek istemiyoruz. Avrupa'da aldığımız sonuçla 3 kulvarda gitmemizi sağlayacak.

"OSIMHEN'İ RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"

Eksiğimiz Osimhen, dizinde ağrısı vardı, riske etmek istemedik. Daha önce böyle bir ağrıda oynattık. Ağrısının çok olduğunu söyleyince risk almadık.Yorgun oyuncular vardı. Değişiklikler yaptık."

DİĞER
