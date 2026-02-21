CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!

Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Nottingham Forest maçına ilk 11'de başlayan genç oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon otomatik olarak devreye girdi. İşte transfer bedeli... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 15:12
Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Angers'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sidiki Cherif için sözleşmedeki kritik madde yürürlüğe girdi.

Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!

Sarı-lacivertli ekip, genç santrforu 4 milyon Euro kiralama bedeliyle sezon sonuna kadar renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!

Anlaşmada yer alan zorunlu satın alma opsiyonu, oyuncunun belirli sayıda resmi maçta forma giymesi şartına bağlıydı.

Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!

Cherif'in Nottingham Forest karşısında ilk 11'de sahaya çıkmasıyla birlikte bu şart resmen sağlanmış oldu.

Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!

Böylece 19 yaşındaki forvetin 18 milyon Euro'luk bonservis bedeli otomatik olarak devreye girdi.

Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!

Sabah'ın haberine göre, kiralama ücretiyle birlikte transferin toplam maliyeti 22 milyon Euro'ya ulaşacak.

Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!

Bu rakam, Fenerbahçe tarihinin en yüksek maliyetli transferlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!

Yönetim, genç oyuncuyu yalnızca kısa vadeli bir çözüm olarak değil, uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriyor.

Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!

Teknik heyet, Cherif'in fizik gücü, hız ve bitiricilik özellikleriyle hücum hattına dinamizm katmasını bekliyor.

Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!

Kulüp, yüksek maliyete rağmen oyuncunun gelişimi ve olası satış potansiyeli sayesinde önemli bir sportif ve ekonomik kazanç elde etmeyi hedefliyor.

