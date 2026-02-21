Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!
Cherif'in Nottingham Forest karşısında ilk 11'de sahaya çıkmasıyla birlikte bu şart resmen sağlanmış oldu.
Böylece 19 yaşındaki forvetin 18 milyon Euro'luk bonservis bedeli otomatik olarak devreye girdi.
Sabah'ın haberine göre, kiralama ücretiyle birlikte transferin toplam maliyeti 22 milyon Euro'ya ulaşacak.
Bu rakam, Fenerbahçe tarihinin en yüksek maliyetli transferlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Yönetim, genç oyuncuyu yalnızca kısa vadeli bir çözüm olarak değil, uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriyor.
Teknik heyet, Cherif'in fizik gücü, hız ve bitiricilik özellikleriyle hücum hattına dinamizm katmasını bekliyor.
Kulüp, yüksek maliyete rağmen oyuncunun gelişimi ve olası satış potansiyeli sayesinde önemli bir sportif ve ekonomik kazanç elde etmeyi hedefliyor.
