Fatih Terim, Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İkas Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane ismi Teknik Direktör Fatih Terim de yer aldı. Terim, Başkent ekibinde göreve gelen Teknik Direktör Levent Şahin'i ilk resmi maçında yalnız bırakmadı. Şahin, teknik adamlık kariyerinde Fatih Terim ile birlikte A Milli Takım, Galatasaray ve Al Shabab kulüplerinde çalıştı.

Fatih Terim'e Kasımpaşa'da kızı Merve Terim Çetin de eşlik etti. Öte yandan Terim, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi.