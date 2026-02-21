CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği Fatih Terim, Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı!

Fatih Terim, Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı!

Teknik Direktör Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan İkas Eyüpspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 14:20
Fatih Terim, Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İkas Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane ismi Teknik Direktör Fatih Terim de yer aldı. Terim, Başkent ekibinde göreve gelen Teknik Direktör Levent Şahin'i ilk resmi maçında yalnız bırakmadı. Şahin, teknik adamlık kariyerinde Fatih Terim ile birlikte A Milli Takım, Galatasaray ve Al Shabab kulüplerinde çalıştı.

Fatih Terim'e Kasımpaşa'da kızı Merve Terim Çetin de eşlik etti. Öte yandan Terim, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi.

Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!
F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi’ne tarihi destek: 8 milyar liralık dev yatırım hamlesi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
John Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu!
G.Saray'da flaş karar! Bu akşam ilk 11'de...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor'un yeni hocası açıklandı! Sakaryaspor'un yeni hocası açıklandı! 15:12
Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi! 15:11
G.Saray'da o isme sürpriz talip! G.Saray'da o isme sürpriz talip! 14:49
Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! 14:42
Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? 13:14
Köln-Hoffenheim maçı hangi kanalda? Köln-Hoffenheim maçı hangi kanalda? 13:24
Daha Eski
John Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! John Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! 13:32
Wolfsburg-Augsburg maç bilgileri! Wolfsburg-Augsburg maç bilgileri! 13:40
Union Berlin-Bayer Leverkusen maçı detayları! Union Berlin-Bayer Leverkusen maçı detayları! 13:47
Bundesliga | RB Leipzig-Borussia Dortmund maç bilgisi! Bundesliga | RB Leipzig-Borussia Dortmund maç bilgisi! 13:58
Fatih Terim, Levent Şahin'i yalnız bırakmad! Fatih Terim, Levent Şahin'i yalnız bırakmad! 14:20
Real Sociedad-Real Oviedo maçı hangi kanalda? Real Sociedad-Real Oviedo maçı hangi kanalda? 14:37