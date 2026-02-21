Galatasaray'da o isim ile ilgili sürpriz transfer iddiası! İtalyan basını duyurdu
Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan o habere göre İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin sezon sonunda sarı-kırmızılılardaki o ismi kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 14:50
Noa Lang, Galatasaray forması ile şimdiye kadar 4 maça çıkarken 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Noa Lang Juventus'a karşı attığı 2 gol ile de maçın yıldızlarından biri oldu.
Öte yandan aynı haberde Galatasaray ile ilgili başka bir gelişmeye daha yer verildi.
Ara transfer döneminde Bayern Münih'ten kiralık olarak Galatasaray'a katılan Sacha Boey hakkında önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.
Serie A ekiplerinden Napoli, sağ bek mevkisi için Cagliari'den Gabriele Zappa, Genoa'dan Norton-Cuffy ve Sacha Boey'i takip ediyor.
Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sacha Boey, yaz transfer döneminde Bayern Münih'e geri dönecek. Galatasaray ile Bayern Münih arasında yapılan anlaşmada zorunlu bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.
2 yıl aranın ardından sarı-kırmızılı formayı giyen Boey, son olarak Juventus maçında attığı gol ile dikkatleri üzerine çekti.
