Galatasaray'da o isim ile ilgili sürpriz transfer iddiası! İtalyan basını duyurdu

Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan o habere göre İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin sezon sonunda sarı-kırmızılılardaki o ismi kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 14:50
Galatasaray'a ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak katılan ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların beğenisini kazanan Noa Lang hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Napoli'nin Noa Lang'ın Galatasaray'a bonservisiyle birlikte katıldığı ihtimalde o transfer planını devreye sokacağı iddia edildi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre, Portekiz ekibi Sporting'den Napoli'ye ara transfer döneminde katılan ve Napoli'de gösterdiği performansla beklentileri karşılayan sol kanat Alisson Santos'un satın alma opsiyonunun bedelini, Napoli'nin Noa Lang'ın Galatasaray'a olan transferinden gelecek gelir ile birlikte finanse etme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

Noa Lang, Galatasaray forması ile şimdiye kadar 4 maça çıkarken 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Noa Lang Juventus'a karşı attığı 2 gol ile de maçın yıldızlarından biri oldu.

Öte yandan aynı haberde Galatasaray ile ilgili başka bir gelişmeye daha yer verildi.

Ara transfer döneminde Bayern Münih'ten kiralık olarak Galatasaray'a katılan Sacha Boey hakkında önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.

Serie A ekiplerinden Napoli, sağ bek mevkisi için Cagliari'den Gabriele Zappa, Genoa'dan Norton-Cuffy ve Sacha Boey'i takip ediyor.

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sacha Boey, yaz transfer döneminde Bayern Münih'e geri dönecek. Galatasaray ile Bayern Münih arasında yapılan anlaşmada zorunlu bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.

2 yıl aranın ardından sarı-kırmızılı formayı giyen Boey, son olarak Juventus maçında attığı gol ile dikkatleri üzerine çekti.

