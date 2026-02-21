Union Berlin-Bayer Leverkusen maç bilgileri: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Union Berlin-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Alten Försterei'de hakem Harm Osmers'in yöneteceği Union Berlin-Bayer Leverkusen mücadelesi, haftanın en çekişmeli maçlarından birine aday. Ev sahibi Union Berlin'de sakatlıkları bulunan Diogo Leite, Josip Juranovic ve Robert Skov bu kritik randevuda forma giyemeyecek. Konuk ekip Bayer Leverkusen tarafında ise kaleci Mark Flekken ve Nathan Tella'nın eksikliği teknik heyeti düşündürüyor. Aralarındaki son karşılaşmalarda Leverkusen'in 9 galibiyetle bariz bir üstünlüğü bulunsa da, Union Berlin'in evindeki dirençli yapısı maçın skorunu her an değiştirebilir. Avrupa kupaları mücadelesini yakından ilgilendiren bu zorlu karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

Union Berlin-Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 23. haftasındaki Union Berlin-Bayer Leverkusen mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Union Berlin-Bayer Leverkusen MAÇI HANGİ KANALDA?

Alten Försterei'deki heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Union Berlin-Bayer Leverkusen MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Trimmel, Khedira, Kemlein, Kohn; Burcu, Ansah; Ilic

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Aleix Garcia, Fernandez; Arthur, Tillman, Maza, Grimaldo; Schick