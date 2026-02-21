CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih-Eintracht Frankfurt CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta?

Bayern Münih-Eintracht Frankfurt CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta?

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında lider Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Bavyera devi, 57 puanla zirvedeki yerini korumayı hedeflerken; 31 puanla 7. sırada yer alan Frankfurt ekibi ise Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek için sürpriz peşinde. Allianz Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele öncesi futbolseverler, 'Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularına yanıt arıyor. İşte dev maça dair tüm detaylar, yayın bilgileri ve takımların ligdeki son durumu...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 13:14
Bayern Münih-Eintracht Frankfurt CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta?

Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da heyecan dozajı artarken, haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri Münih'te sahne alıyor. Tobias Reichel'in düdük çalacağı mücadelede Bayern Münih, taraftarı önünde Frankfurt engelini kayıpsız geçerek en yakın takipçisi Dortmund ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. Ev sahibi ekipte Manuel Neuer ve Guerreiro gibi önemli eksikler bulunurken, konuk ekip Frankfurt'ta ise Can Uzun ve Michy Batshuayi'nin sakatlıkları teknik heyeti düşündürüyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı 3-0 kazanan Bayern, son 10 iç saha maçındaki baskın performansıyla favori gösterilse de; Frankfurt'un kontra atak silahları maçın kaderini değiştirebilir. İşte Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçının detayları...

Bayern Münih-Eintracht Frankfurt MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 23. haftasındaki Bayern Münih-Eintracht Frankfurt mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Bayern Münih-Eintracht Frankfurt MAÇI HANGİ KANALDA?

Münih'teki heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Bayern Münih-Eintracht Frankfurt MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Urbig; Laimer, Tah, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

Eintracht Frankfurt: Santos; Collins, Koch, Amenda; Doan, Hojlund, Gotze, Larsson, Brown; Amaimouni-Echghouyab, Bahoya

