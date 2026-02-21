CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un ilk 11 kararı

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un ilk 11 kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus önünde tarih yazan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına çıkıyor. Lider, zorlu maçta rakibini devirip zirve yolunda emin adımlarla yürümek istiyor. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un ilk 11 kararı

Avrupa fatihi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-2'lik Juventus destanından sonra Trendyol Süper Lig'e dönüyor. 23. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar mutlak 3 puan hedefliyor.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un ilk 11 kararı

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen lider Aslan, Trendyol Süper Lig'de tam 12 haftadır kazanamayan TÜMOSAN Konyaspor'la kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un ilk 11 kararı

TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 21 Şubat akşamı saat 20.00'de başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde son 3 deplasman maçını da kazanan Galatasaray, galibiyet hasretini bitirmek isteyen TÜMOSAN Konyaspor karşısına aynı konsantrasyon ile çıkacak.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un ilk 11 kararı

Okan Buruk ve öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 10 maçta kaybetmedi. Aslan en son 9 Kasım 2025'te Kocaelispor'a kaybetti.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un ilk 11 kararı

50. KEZ RAKİPLER

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bu akşam 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan söz konusu müsabakalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 5 kez galibiyet aldı. Taraflar, 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın attığı 95 gole, Konya temsilcisi 33 golle karşılık verdi.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un ilk 11 kararı

OSIMHEN TEDBİREN YOK

Galatasaray'da Victor Osimhen, Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Galatasaray'dan yapılan bilgilendirme açıklamasında, Osimhen'in sağ dizinde ağrılar olduğu ve tedbir amaçlı Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi. Juventus ile oynanacak rövanş öncesi Nijeryalı futbolcu dinlendirilecek.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un ilk 11 kararı

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Konyaspor ile karşılaşacak G.Saray'da hazırlıklar tamamlandı. Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Öte yandan Konya'ya giden Galatasaray kafilesini taraftarlar karşıladı.

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un ilk 11 kararı

İşte TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un ilk 11 kararı

TÜMOSAN KONYASPOR

Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Olaigbe, Muleka, Kramer

Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un ilk 11 kararı

GALATASARAY

Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Sane, Icardi

Mağlubiyetin faturası Tedesco'ya kesildi!
F.Bahçe'ye dünya yıldızı kanat!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Sözde gazeteci Alican Uludağ tutuklandı: Alman Lobisi harekete geçti
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi
Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi 01:19
Kupa finalinde dev derbi! Kupa finalinde dev derbi! 01:19
Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin 01:19
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 01:19
"Buraya sadece ismi gelmiş" "Buraya sadece ismi gelmiş" 01:19
Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! 01:19
Daha Eski
G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? 01:19
Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş GAİN finalde! Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş GAİN finalde! 01:19
G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... 01:19
F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! 01:19
Ç. Rizespor 3 puanı hatırladı! Ç. Rizespor 3 puanı hatırladı! 01:19
Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" 01:19