Beşiktaş'ın Fabian Reese için yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Fabian Reese için yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu Fabian Reese için yaptığı transfer teklifini ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 14:39 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 14:43
Beşiktaş'ın Fabian Reese için yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ın Ocak ayındaki transfer girişimi ortaya çıktı. Siyah beyazlıların Hertha Berlin forması giyen Fabian Reese için teklif yaptığı iddia edildi.

Alman basınında yer alan habere göre; 'Hertha Berlin'in sol kanat oyuncusu Fabian Reese, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın 2 Milyon Euro'luk maaş teklifini reddetti.'

Başkent ekibinin kaptanı, takımında kalmayı tercih edince transfer gerçekleşmedi. Öte yandan haberde, Beşiktaş'ın 2025 yazında yaptığı benzer teklifin de sonuçsuz kaldığı ve Alman oyuncunun kulübüyle sözleşmesini uzattığı ifade edildi.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Fabian Reese bu sezon Hertha Berlin formasıyla 26 maçta görev alırken 7 gol 9 asistlik performans sergiledi.

