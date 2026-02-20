Thierry Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen, gösterdiği performansla gündem olmaya devam ediyor. Fransız efsane futbolcu Thierry Henry, yaptığı açıklamada 26 yaşındaki santrforu dünya devine önerdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Bu sezon da sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği etkileyici performansla gündem olan Osimhen ile ilgili flaş bir açıklama geldi.
Fransız efsane Thierry Henry, Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
BARCELONA'YA ÖNERDİ
Henry, 26 yaşındaki forveti bir dönem formasıni giydiği İspanyol devi Barcelona'ya önerdi.
Sport'a konuşan Henry, "Barcelona'nın gerçek bir 9 numaraya, üst düzey bir forvete ihtiyacı var. Victor Osimhen, Erling Haaland ve Harry Kane gibi müthiş golcülerden bahsediyorum." ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta süre aldı.
Yıldız oyuncu, 15 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Nijeryalı golcünün sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
