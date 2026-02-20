CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Thierry Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi

Thierry Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen, gösterdiği performansla gündem olmaya devam ediyor. Fransız efsane futbolcu Thierry Henry, yaptığı açıklamada 26 yaşındaki santrforu dünya devine önerdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 21:58
Thierry Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi

Yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, yaz ve kış transfer dönemlerinde takıma kazandırdığı dünya yıldızlarıyla büyük ses getirdi.

Thierry Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi

Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse Victor Osimhen oldu.

Thierry Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi

Cimbom, geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldızın bonservisini aldı.

Thierry Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi

Bu sezon da sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği etkileyici performansla gündem olan Osimhen ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Thierry Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi

Fransız efsane Thierry Henry, Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Thierry Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi

BARCELONA'YA ÖNERDİ

Henry, 26 yaşındaki forveti bir dönem formasıni giydiği İspanyol devi Barcelona'ya önerdi.

Thierry Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi

Sport'a konuşan Henry, "Barcelona'nın gerçek bir 9 numaraya, üst düzey bir forvete ihtiyacı var. Victor Osimhen, Erling Haaland ve Harry Kane gibi müthiş golcülerden bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

Thierry Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta süre aldı.

Thierry Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi

Yıldız oyuncu, 15 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Thierry Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi

Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Nijeryalı golcünün sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

F.Bahçe Beko-Türk Telekom | CANLI
Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Sözde gazeteci Alican Uludağ tutuklandı: Alman Lobisi harekete geçti
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı!
Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko-Türk Telekom | CANLI F.Bahçe Beko-Türk Telekom | CANLI 20:05
Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin 19:55
Dusan Alimpijevic: Kazandığımız için çok mutluyum Dusan Alimpijevic: Kazandığımız için çok mutluyum 19:29
Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" 16:29
Ç. Rizespor-Kocaelispor | CANLI Ç. Rizespor-Kocaelispor | CANLI 16:46
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 17:14
Daha Eski
Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü 17:33
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! 17:49
Talisca: Bir fırsatımız daha olacak Talisca: Bir fırsatımız daha olacak 18:04
Özbek yeniden aday olacak mı? Açıkladı... Özbek yeniden aday olacak mı? Açıkladı... 11:22
Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması 11:25
G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? 11:58