Çaykur Rizespor 3 puanı hatırladı!

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 19:47 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 21:54
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın gollerini 13. dakikada Valentin Mihaila ve 57. dakikada Samet Akaydin kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, ligde 6 maçlık kazanamama serisine son verdi ve 24 puana yükselerek 11. sırada yer aldı. Kocaelispor'un ise ligdeki 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Körfez ekibi, 30 puanla 8. sırada yer alıyor.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Kocaelispor ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

