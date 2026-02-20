Oliver Kahn'dan flaş Leroy Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık"

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bayern Munich'te 2021-2023 döneminde CEO'luk koltuğunda oturan Oliver Kahn, kulübün eski oyuncularından ve şu anda Galatasaray forması giyen Leroy Sane hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Oliver Kahn'ın Leroy Sane sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 16:29
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup eden Galatasaray gövde gösterisi yaptı.

Sarı-kırmızılılarda bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Alman yıldız Leroy Sane ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Bayern Münih'in eski CEO'su ve efsanesi Oliver Kahn, katıldığı televizyon programında Sane ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Bulinews'ın haberine göre, Bayern'de geçirdiği süre boyunca Sané, tutarsızlığı ve doğru beden dilini veya zihniyetini sergilememesi nedeniyle sık sık eleştirildi ve Kahn, ondan en iyi performansı yaratıcı bir şekilde almaya çalıştı.

Kahn,"Leroy ile her zaman bu sorunumuz vardı,Ona 'Senin yeteneğin bende olsaydı, Messi olurdum' dedim. Bana kocaman gözlerle baktı. Ne diyeceğini bilemedi. Ben de ona 'Çık dışarı ve yeteneğini göster' dedim." ifadelerini kullandı.

"İşte mesele de bu: Böyle bir oyuncuya ulaşmak ve onu performans gösterebilecek hale getirmek."

