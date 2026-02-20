CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Athletic Bilbao-Elche maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Athletic Bilbao-Elche maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

La Liga’da 25. hafta heyecanı, Bask bölgesinin kalbinde başlıyor. 31 puanla 9. sırada yer alan ve Avrupa iddialarını sürdürmek isteyen Athletic Bilbao, sahasında 25 puanlı Elche’yi ağırlıyor. Son haftalarda topladığı puanlarla üst sıralara göz kırpan Bilbao ekibi, taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedeflerken; düşme hattının sadece bir basamak üzerinde bulunan Elche, zorlu deplasmandan puan çıkararak nefes almak istiyor. Peki Athletic Bilbao-Elche maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 09:50
Athletic Bilbao-Elche maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Athletic Bilbao-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

San Mames Stadyumu'ndaki Athletic Bilbao-Elche karşılaşması için nefesler tutuldu. Athletic Bilbao, bu sezon özellikle hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çekse de savunmada yaşadığı konsantrasyon kayıpları nedeniyle kritik puanlar bıraktı. Nico Williams'ın sakatlığı hücum hattında büyük bir eksik yaratsa da, Oihan Sancet ve Gorka Guruzeta liderliğindeki ekip galibiyetin favorisi olarak gösteriliyor. Konuk ekip Elche cephesinde ise işler pek parlak değil; ligin son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen ekip, bu sezon deplasmanda en çok zorlanan takımlar arasında yer alıyor. Andre Silva ve Alvaro Rodriguez ikilisiyle kontra ataklarda etkili olmaya çalışacak olan Elche için bu mücadele adeta bir sezon finali niteliğinde. İşte kritik randevunun detayları...

Athletic Bilbao-Elche MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 25. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Athletic Bilbao-Elche MAÇI HANGİ KANALDA?

Bilbao'daki heyecan dolu Athletic Bilbao-Elche randevusu, Türkiye'de canlı olarak S Sport ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Athletic Bilbao-Elche MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Paredes, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Rego; Serrano, Sancet, Williams; Guruzeta

Elche: Dituro; Valera, Bigas, Chust, Petrot; Morente, Aguado, Febas, Cepeda; Rodriguez, Silva

"Ne oldu usta hoca Tedesco'ya"
"Buraya sadece ismi gelmiş"
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Terörsüz Türkiye’de teyit ve tespit süreci: MSB ve MİT'ten Başkan Erdoğan'a kritik rapor
