Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta! Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final’in ilk yarı final müsabakasında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes, final bileti için karşı karşıya geliyor. Türkiye Kupası’nı 12 kezle müzesine en çok götüren takım unvanına sahip Anadolu Efes, bu üstünlüğünü korumak isterken; siyah-beyazlılar dev rakibini eleyerek şampiyonluk yolunda kritik bir adım atmayı hedefliyor. Beşiktaş GAİN Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 17:03 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 17:44
Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes yarı final maçı CANLI İZLE | Ziraat Bankası Türkiye Kupası

Türkiye basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda, 20-22 Şubat tarihlerini kapsayan Dörtlü Final heyecanı start alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak yarı finalin açılış maçında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes parkeye çıkıyor.

BEŞİKTAŞ GAIN-ANADOLU EFES MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ

BEŞİKTAŞ GAIN-ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

BEŞİKTAŞ GAIN-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinin açılış müsabakası olan Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes maçı, 20 Şubat 2026 Cuma günü oynanıyor. İstanbul'un basketbol kalbi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu dev randevu, saat 17.15'te başladı. Dörtlü Final'in ilk maçı olması sebebiyle büyük önem taşıyan karşılaşmada, kazanan ekip pazar günü oynanacak büyük finalde yer almaya hak kazanan ilk takım olacak.

BEŞİKTAŞ GAIN-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes arasındaki yarı final mücadelesi, A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ GAIN-ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALARI

