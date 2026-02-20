Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Türk Telekom'u 86-78 yenen Fenerbahçe Beko, finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu. Fenerbahçe üst üste üçüncü kez kupa şampiyonluğu için parkeye çıkacak. İki İstanbul devi arasındaki mücadele 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmanın çeyrek sonuçları şu şekildeydi...

1. ÇEYREK SONUCU: F.Bahçe Beko 11-20 Türk Telekom

DEVRE ARASI: F.Bahçe Beko 34-42 Türk Telekom

3. ÇEYREK SONUCU: F.Bahçe Beko 60-56 Türk Telekom

FİNALDE 4. RANDEVU

Pazar günü oynanacak olan nefes kesen mücadelede Dusan Alimpijevic ile Sarunas Jasikevicius, Türkiye'de üst üste 4. kez finalde karşılaşacaklar. İki antrenör daha önce 2025 Türkiye Kupası, 2025 Türkiye Ligi ve 2025 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelmişti. Sarunas, oynanan 3 finalin 3'ünden de galip ayrılmıştı.

